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"Элдик Банк" привлечет 1 млрд юаней от Госбанка развития Китая

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- Азиз Осмонов
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ОАО "Элдик Банк" и Государственный банк развития Китая заключили очередное кредитное соглашение на сумму 1 млрд юаней в рамках мероприятий Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). Документ, подписи под которым поставили председатель правления киргизского банка Уланбек Ногаев и президент CDB Тань Цзюн, направлен на финансирование стратегических проектов и расширение экономического партнерства между Кыргызстаном и КНР.

Привлеченные средства будут направлены на предоставление долгосрочных кредитов для малого и среднего бизнеса. Финансирование пойдет на модернизацию промышленности, развитие сельского хозяйства, запуск проектов в сфере "зеленой" энергетики и обновление инфраструктуры.

Как отметил Уланбек Ногаев, двустороннее сотрудничество финансовых институтов длится уже более двадцати лет, и новая кредитная линия откроет дополнительные возможности для модернизации отечественных производств и создания рабочих мест. Additionally, в ближайшее время стороны планируют подписать еще одно соглашение на сумму 700 млн юаней для финансирования дочерних компаний банка - "Элдик Лизинг" и "Скай Мобайл", которые выступят операторами целевых проектов.


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URL: https://www.vb.kg/459817
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