Государству вернули гостевой дом и участок на территории курорта

Незаконно переданные в частную собственность здание гостевого дома и земельный участок на территории курорта Ысык-Ата возвращены государству. Об этом сообщили генеральной прокуратуре.

Надзорным органом Ысык-Атинского района, установлено, что в 2005 году 5-этажное здание гостевого дома общей площадью 2 128,48 кв. м с прилегающим земельным участком площадью 0,10 га, расположенные на территории курорта Ысык-Ата, были незаконно переданы в частную собственность.

"Здание гостевого дома и прилегающий земельный участок общей стоимостью 112 миллионов сомов возвращены в государственную собственность", - говорится в информации.