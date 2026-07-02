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Государству вернули гостевой дом и участок на территории курорта

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- Азиз Осмонов
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Незаконно переданные в частную собственность здание гостевого дома и земельный участок на территории курорта Ысык-Ата возвращены государству. Об этом сообщили генеральной прокуратуре.

Надзорным органом Ысык-Атинского района, установлено, что в 2005 году 5-этажное здание гостевого дома общей площадью 2 128,48 кв. м с прилегающим земельным участком площадью 0,10 га, расположенные на территории курорта Ысык-Ата, были незаконно переданы в частную собственность.

"Здание гостевого дома и прилегающий земельный участок общей стоимостью 112 миллионов сомов возвращены в государственную собственность", - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/459819
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