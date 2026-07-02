Dreame Technology в Кыргызстане приглашает партнеров к сотрудничеству

Бишкек, Кыргызстан - Dreame Technology, всемирно признанный новатор в области интеллектуальной бытовой техники и решений для умной уборки, официально объявляет о выходе на рынок Кыргызстана.

Продолжая расширение своего присутствия в Центральной Азии, Dreame Technology делает свою экосистему высококачественных и стремительно набирающих популярность во всем мире продуктов для умного дома доступнее для потребителей и бизнес-партнёров в Кыргызстане. Ассортимент компании включает робот-пылесосы, беспроводные вертикальные пылесосы, устройства для влажной и сухой уборки, а также товары для персонального ухода, получившие мировое признание благодаря инновационным технологиям, высокой производительности и ориентированному на пользователя дизайну.

Растущую международную репутацию Dreame Technology также укрепляет сотрудничество с мировой звездой футбола Криштиану Роналду, который является официальным амбассадором бренда, способствуя повышению узнаваемости бренда и укреплению доверия потребителей по всему миру.

"Выход Dreame Technology на рынок Кыргызстана отражает растущий спрос на интеллектуальные и инновационные решения для дома в регионе", - отметил представитель Adesiflava Private Limited (Гонконг), официального дистрибьютора Dreame Technology в Кыргызстане.

Известная своими передовыми инженерными разработками и инновациями, ориентированными на потребителя, Dreame Technology стремительно расширяет своё международное присутствие и уже представлена на многочисленных мировых рынках. Компания продолжает инвестировать в современные технологии, призванные сделать повседневную жизнь проще благодаря автоматизации, эффективности и современному дизайну.

О компании Dreame Technology

Dreame Technology - мировой бренд интеллектуальной бытовой техники, специализирующийся на разработке устройств для умной уборки и инновационных потребительских технологий. Компания создает высокопроизводительные продукты на базе передовых технологий, сочетая интеллектуальные функции, элегантный дизайн и удобство повседневного использования для потребителей по всему миру.

Подробнее: https://dreamekg.com/

О компании Adesiflava Private Ltd.

Adesiflava Private Ltd. - компания, зарегистрированная в Гонконге и специализирующаяся на дистрибуции брендов и торговле малой бытовой техникой. Компания является официальным дистрибьютором многих ведущих мировых брендов. В качестве официального дистрибьютора Dreame Technology в Кыргызстане, Adesiflava Private Ltd. сосредоточится на расширении доступа к премиальной потребительской электронике и технологиям для умного дома посредством стратегического сотрудничества с розничными сетями и дистрибьюторами.

Подробнее: www.aplomhk.com