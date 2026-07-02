Связь, финансы, кешбэк: Для поездок за рубеж нужен один суперапп "Мой О!"

В суперприложении "Мой О!" связь и финансы объединились ради комфорта путешественников. Пока остальные ищут обменники с выгодным курсом, настраивают сторонние сервисы для интернета и переживают, не заблокирует ли банк карту при первой же покупке, пользователи О! решают все эти вопросы в одном месте.

В заграничной поездке ваш смартфон не придется перегружать множеством сервисов. Приложение "Мой О!" объединяет в себе:

Контроль баланса и управление тарифом. Быстрое подключение интернет-пакетов в роуминге. Полноценный банковский счет и карту O!Bank с кешбэком. Денежные переводы и оплату услуг.

Выгодный роуминг в 65+ странах

Выгодный роуминг от О! работает в десятках стран: от соседей по СНГ до Европы и Юго-Восточной Азии, а подключить роуминг можно удалённо в приложении "Мой О!". При необходимости докупите дополнительный интернет-пакет, все они со скидкой от -50%. Включите выгодный роуминг перед вылетом командой *996# или в приложении "Мой О!" → Моя связь → Роуминг.

Ваш номер остается вашим. Вы доступны для важных звонков, SMS от сервисов и рабочих чатов в любой точке мира. Кстати, в России, Казахстане и Узбекистане доступ к приложению "Мой О!" в роуминге бесплатный. Подробнее o.kg.

Купите билеты в пару кликов с O!Travel

Благодаря сервису O!Travel можно выбрать подходящий рейс, отслеживать время до вылёта и оплачивать билеты через O!Bank – просто, удобно и безопасно.

O!Bank в вашем смартфоне

О! – это единая цифровая экосистема, которая объединяет мобильную связь и финансовые услуги.

Все сервисы O!Bank доступны прямо в приложении "Мой О!" – в любое время и из любой точки мира.

Чтобы ваши поездки стали максимально удобными, оформите карту Visa Cashback – бесплатно и моментально в любом O!Store или O!Bank с паспортом либо онлайн в приложении.

Карта O!Bank за границей позволит:

Быстро оплачивать любые покупки и услуги. Снимать наличные в банкоматах по всему миру. Возвращать 2% кешбэка с подпиской O!Prime.

А поездки в Казахстан и Узбекистан становятся еще проще – можно совершать платежи через "Мой О!" так же удобно, как дома.

В Казахстане: оплачивайте покупки с помощью Kaspi QR и переводите деньги по номеру телефона клиентам Kaspi.kz. В Узбекистане: отправляйте переводы по номеру карт HUMO и UzCard, а также по номеру телефона в любой банк страны.

Все операции выполняются без комиссии и по выгодному курсу.

O!Bank – простое и удобное решение для управления финансами. Подробнее: obank.kg.

Для кого это?

Для всех, кто ценит свое время и комфорт. Будь то деловая поездка в Алматы, долгожданный отпуск в Анталье или шопинг в Европе. Для цифрового поколения, которое привыкло решать любые задачи в два клика, О! создал идеальную экосистему. Она работает везде, где находитесь вы.

Cкачайте или обновите "Мой О!" в App Store или Google Play.

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