Связь, финансы, кешбэк: Для поездок за рубеж нужен один суперапп "Мой О!"

В суперприложении "Мой О!" связь и финансы объединились ради комфорта путешественников. Пока остальные ищут обменники с выгодным курсом, настраивают сторонние сервисы для интернета и переживают, не заблокирует ли банк карту при первой же покупке, пользователи О! решают все эти вопросы в одном месте.
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Ваш номер остается вашим. Вы доступны для важных звонков, SMS от сервисов и рабочих чатов в любой точке мира. Кстати, в России, Казахстане и Узбекистане доступ к приложению "Мой О!" в роуминге бесплатный. Подробнее o.kg.
Благодаря сервису O!Travel можно выбрать подходящий рейс, отслеживать время до вылёта и оплачивать билеты через O!Bank – просто, удобно и безопасно.
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Все сервисы O!Bank доступны прямо в приложении "Мой О!" – в любое время и из любой точки мира.
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А поездки в Казахстан и Узбекистан становятся еще проще – можно совершать платежи через "Мой О!" так же удобно, как дома.
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O!Bank – простое и удобное решение для управления финансами. Подробнее: obank.kg.
Для всех, кто ценит свое время и комфорт. Будь то деловая поездка в Алматы, долгожданный отпуск в Анталье или шопинг в Европе. Для цифрового поколения, которое привыкло решать любые задачи в два клика, О! создал идеальную экосистему. Она работает везде, где находитесь вы.
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