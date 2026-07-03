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Что новый труд Си Цзиньпина несет Центральной Азии

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Вышедший в прошлом году в Китае пятый том книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" можно охарактеризовать, как дорожную карту проводимых в стране кардинальных политических и экономических реформ, направленных на укрепление принципов многополярного мира.

Предыдущие четыре тома избранных работ и выступлений Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина вошли в число событий, определяющих формирование мировой повестки. Издания были переведены на десятки языков мира, и появились на прилавках книжных магазинов более 160 стран мира.

Феноменальный успех книги, по оценкам многих зарубежных политиков, основан на универсальном подходе к постижению основополагающих ценностей всего человеческого сообщества. Как один из ведущих мировых стратегов, патриарх внешней политики США Генри Киссинджер, книга Си Цзиньпина открывает окно для знакомства с лидером этой страны и процессом ее развития, а также с ее цивилизацией, которая насчитывает уже не одно тысячелетие.

"Си Цзиньпин о государственном управлении" дало возможность мировому сообществу лучше понять Поднебесную, детально ознакомиться с фундаментальными основами системы государственного управления и политической моделью КНР на современном этапе развития.

Книги раскрывают принципы сообщества единой судьбы, шанхайского духа и вклада страны в формирование многополярного мира, который исключает главенство одной державы. Лидер Китая не раз отмечал, что построение справедливого мира требует от ведущих международных организаций соблюдения принципов взаимного уважения, равноправного сотрудничества и взаимной экономической выгоды.

В новом томе собрана 91 работа генерального секретаря ЦК КПК за период с 27 мая 2022 года по 20 декабря 2024 года. Одна из важных практических ценностей программных и системных решений лидера Китая заключаются в том, что Си Цзиньпин придерживается концепции успешного государства, основанной не на зарубежном влиянии, а на собственной доктрине развития, которая ставит на первое место защиту национального суверенитета.

В связи с чем ключевое значение обрел тезис о том, что модернизация китайского типа разрушила десятилетиями устоявшейся миф о якобы безальтернативном характере западной модели, погружающей многие страны в вестернизацию и элементарную зависимость от транснациональных корпораций, которые заботились лишь о своих экономических интересах. Поэтому "слепое" соответствие западным стандартам уже не может служить убедительным критерием прогресса. По мере увеличения экономической мощи КНР возрастает весомость китайских взглядов на перспективы мирового развития.

В издании подробно отражена позиция Си Цзиньпина на продвижение в мировую повестку в 2023 году курса на создание и соблюдение принципа равенства больших и малых государств с целью создания правовых механизмов по исключению фрагментации сообщества наций.

Также отражены предложения китайского лидера двигаться к новому формату глобализации, который нацелен на получение выгоды, исходя из национальных экономических возможностей каждой страны, стремящейся создать достойные условия для инфраструктурных инвестиций.

В издании особое внимание уделено Центральной Азии, с нашим регионом у Китая сложились союзнические и добрососедские отношения. Страны рассматриваются лидером Китая как "приоритетные стратегические партнеры" и называются ключевым звеном в возрождении Шелкового пути.

Одним из знаковых событий межгосударственного взаимодействия стал саммит руководителей стран Центральной Азии и Китая в Сиане 2023, который вырабатывал перспективы не только инфраструктурных проектов, речь тогда шла и о безвозмездной финансовой помощи странам региона для решения важных социально-экономических проблем.

Напомню, что в Сианьской декларации, по инициативе китайской стороны, впервые появился пункт сотрудничества в сфере обеспечении безопасности, который касался противодействия "цветным революциям". Эта мера вписывается в доктрину Си Цзинпинем "О сообществе единой судьбы", как единое пространство, договоренности о дружбе и сотрудничестве, которое требует и соответствующей защиты, обеспечения безопасности.

Для кыргызстанцев и в целом жителей Центральной Азии серия книг "Си Цзиньпин о государственном управлении" станет важным мостом взаимопонимания и проводником по объективному восприятию главного китайского внешнеполитического проекта 21 века – инициативы "Один пояс и один путь" и формированию нового уровня взаимного доверия.

Игорь Шестаков, политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо"


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URL: https://www.vb.kg/459824
Теги:
Китай, книги, Си Цзиньпин
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