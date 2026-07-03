Сергей Молунов: Беларусь откроет торговый дом в Кыргызстане

День Независимости Беларуси неразрывно связан с освобождением страны от немецко-фашистских захватчиков - именно эта дата стала символом современной государственности. Об этом на встрече с экспертами и журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов.

После распада СССР Днем независимости республики изначально считалось 27 июля, когда в 1990 году была принята Декларация о суверенитете. Однако референдум 1996 года изменил вектор, и праздник перенесли на 3 июля - день освобождения Минска в 1944-м.

"Для Беларуси нужен был другой символ - имеющий глубокий смысл. Если бы не освобождение страны, не было бы ни государства, ни народа в том виде, в котором они существуют сегодня. Именно поэтому 3 июля стало отправной точкой нашего развития", - подчеркнул Сергей Молунов.

По мнению посла, государственность должна опираться на события, которые объединяют общество, символизируя победу и возрождение. Преодолеть глубокий экономический кризис середины 1990-х стране помогли создание института президентства и жесткая вертикаль власти, после чего началось планомерное развитие ключевых отраслей.

"Сегодня Беларусь делает ставку на развитие промышленности, медицины и АПК. В стране не только сохранили, но и активно развивают такие гиганты, как БелАЗ, МТЗ и МАЗ, параллельно добиваясь серьезных успехов в трансплантологии и лечении онкологических заболеваний. Важнейшим достижением стало и обеспечение продовольственной безопасности, благодаря чему республика вошла в топ мировых поставщиков молочной продукции, а суммарный экспорт продовольствия в прошлом году принес Минску около 10 миллиардов долларов.

Белорусские товары уже отлично знакомы кыргызстанцам, а вскоре их продвижением займется торговый дом "Беларусь", который планируют открыть в республике. В целом экономики двух стран не конкурируют, а гармонично дополняют друг друга, поэтому "закрытых тем" для диалога просто нет", - добавил он.

Сергей Молунов также отдельно отметил стремительное развитие Бишкека за последние два года и признался в личной симпатии к стране.

"Я уже сейчас понимаю, что после завершения миссии буду скучать по Кыргызстану. Здесь очень теплое отношение к белорусам - и на официальном уровне, и в обычном общении".

В завершение встречи дипломат резюмировал, что именно общая память о Победе остается главным и прочным фундаментом для дружбы и дальнейшего процветания двух народов.