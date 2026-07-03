Сборная Кыргызстана уступила Казахстану на молодежном чемпионате Азии

Женская молодежная сборная Кыргызстана по волейболу потерпела второе поражение подряд на чемпионате Азии среди девушек до 18 лет, который проходит в городе Накхонратчасима (Таиланд).

Во втором туре группового этапа команда под руководством Абдухамида Айсаходжиева встретилась со сборной Казахстана. Поединок завершился победой казахстанских волейболисток со счетом 3:0.

Кыргызстанская команда не смогла навязать борьбу соперницам, уступив в трех партиях - 15:25, 16:25, 15:25.

Ранее, в стартовом матче турнира, сборная Кыргызстана проиграла одной из сильнейших команд соревнований - Китаю. Таким образом, после двух туров кыргызстанские волейболистки пока не набрали очков и продолжат борьбу за выход в следующую стадию турнира в оставшихся матчах группового этапа.

Чемпионат Азии среди девушек до 18 лет проходит в Таиланде и объединяет 16 сильнейших молодежных сборных континента. Турнир является одним из ключевых международных соревнований в азиатском волейболе и служит важной площадкой для развития молодых спортсменок.