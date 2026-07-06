Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 99.72 - 100.67

Эко-активист Андрей Панаев завершил пешую акцию из Каракола в Бишкек

282  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек 1 июля прибыл эко-активист, основатель фонда "Таза карма" Андрей Панаев, завершивший пешую экологическую акцию по популяризации бережного отношения к природе и озеленению.

За девять дней активист преодолел 388 километров, пешком доставив из Каракола в столицу саженец сосны.

"Эта акция - напоминание о том, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы", - отметил Андрей Панаев.

После прибытия он прошел медицинский осмотр, а затем вместе с участниками мероприятия на экологически чистом транспорте отправился на территорию экотехнологического завода по переработке твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. Там его встретил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

В рамках мероприятия участники высадили доставленный саженец сосны, а также другие деревья с закрытой корневой системой. Возле сосны установили памятную табличку с QR-кодом, содержащим информацию об экологической акции и ее целях. После церемонии состоялась беседа, посвященная вопросам охраны окружающей среды, развитию экологической культуры и реализации проектов по озеленению города.

Андрей Панаев - уроженец Казани. По его словам, во время путешествий он решил связать свою жизнь с Кыргызстаном, где познакомился с будущей супругой, создал семью и теперь живет в Караколе.

Как отметили организаторы, акция направлена на привлечение внимания к вопросам сохранения окружающей среды, популяризацию посадки деревьев и формирование культуры ответственного отношения к природе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459833
Теги:
Каракол, экология, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  