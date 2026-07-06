Эко-активист Андрей Панаев завершил пешую акцию из Каракола в Бишкек

В Бишкек 1 июля прибыл эко-активист, основатель фонда "Таза карма" Андрей Панаев, завершивший пешую экологическую акцию по популяризации бережного отношения к природе и озеленению.

За девять дней активист преодолел 388 километров, пешком доставив из Каракола в столицу саженец сосны.

"Эта акция - напоминание о том, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы", - отметил Андрей Панаев.

После прибытия он прошел медицинский осмотр, а затем вместе с участниками мероприятия на экологически чистом транспорте отправился на территорию экотехнологического завода по переработке твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. Там его встретил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

В рамках мероприятия участники высадили доставленный саженец сосны, а также другие деревья с закрытой корневой системой. Возле сосны установили памятную табличку с QR-кодом, содержащим информацию об экологической акции и ее целях. После церемонии состоялась беседа, посвященная вопросам охраны окружающей среды, развитию экологической культуры и реализации проектов по озеленению города.

Андрей Панаев - уроженец Казани. По его словам, во время путешествий он решил связать свою жизнь с Кыргызстаном, где познакомился с будущей супругой, создал семью и теперь живет в Караколе.

Как отметили организаторы, акция направлена на привлечение внимания к вопросам сохранения окружающей среды, популяризацию посадки деревьев и формирование культуры ответственного отношения к природе.