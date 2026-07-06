Центральная Азия переходит к цифровой битве за скорость транзита

После масштабных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры странам Центральной Азии необходимо сосредоточиться на повышении эффективности уже существующих международных коридоров. К такому выводу пришли участники Годового заседания и Бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), прошедших в Алматы.

Если раньше главным приоритетом региона было физическое строительство железных и автомобильных дорог, логистических центров и приграничных объектов, то сегодня акцент смещается на устранение административных барьеров, которые по-прежнему замедляют движение грузов.

По мнению экспертов, конкурентоспособность транспортных маршрутов теперь определяется не протяженностью дорог, а скоростью, предсказуемостью и надежностью доставки. Задержки на границах, различия в таможенных процедурах, несовместимость цифровых систем и сложный документооборот снижают эффективность даже самой современной инфраструктуры.

В связи с этим особое значение приобретают:

цифровая трансформация таможенных процедур; взаимное признание электронных документов; бесшовная интеграция информационных платформ; скоординированная работа пограничных служб; повышение прозрачности правил транзита.

Такой подход критически важен для Центральной Азии, через которую проходят ключевые международные транспортные маршруты между Востоком и Западом. Эксперты сходятся во мнении: по мере роста объемов перевозок дальнейший успех региона будет зависеть прежде всего от качества управления логистическими процессами, а не от строительства новых объектов.

Аналитики агентства nCa отдельно подчеркивают, что будущее Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) во многом зависит от институциональной координации между государствами. В числе приоритетов они называют оптимизацию работы портов и пунктов пропуска, совершенствование таможенного администрирования, развитие цифровой интеграции и укрепление доверия между транзитными странами.

Если государства региона смогут синхронизировать свои процедуры так же успешно, как ранее реализовывали инфраструктурные проекты, Центральная Азия окончательно закрепит за собой статус главного и наиболее эффективного сухопутного моста между Европой и Азией.