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Центральная Азия переходит к цифровой битве за скорость транзита

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- Светлана Лаптева
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После масштабных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры странам Центральной Азии необходимо сосредоточиться на повышении эффективности уже существующих международных коридоров. К такому выводу пришли участники Годового заседания и Бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), прошедших в Алматы.

Если раньше главным приоритетом региона было физическое строительство железных и автомобильных дорог, логистических центров и приграничных объектов, то сегодня акцент смещается на устранение административных барьеров, которые по-прежнему замедляют движение грузов.

По мнению экспертов, конкурентоспособность транспортных маршрутов теперь определяется не протяженностью дорог, а скоростью, предсказуемостью и надежностью доставки. Задержки на границах, различия в таможенных процедурах, несовместимость цифровых систем и сложный документооборот снижают эффективность даже самой современной инфраструктуры.

В связи с этим особое значение приобретают:

  1. цифровая трансформация таможенных процедур;
  2. взаимное признание электронных документов;
  3. бесшовная интеграция информационных платформ;
  4. скоординированная работа пограничных служб;
  5. повышение прозрачности правил транзита.

Такой подход критически важен для Центральной Азии, через которую проходят ключевые международные транспортные маршруты между Востоком и Западом. Эксперты сходятся во мнении: по мере роста объемов перевозок дальнейший успех региона будет зависеть прежде всего от качества управления логистическими процессами, а не от строительства новых объектов.

Аналитики агентства nCa отдельно подчеркивают, что будущее Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) во многом зависит от институциональной координации между государствами. В числе приоритетов они называют оптимизацию работы портов и пунктов пропуска, совершенствование таможенного администрирования, развитие цифровой интеграции и укрепление доверия между транзитными странами.

Если государства региона смогут синхронизировать свои процедуры так же успешно, как ранее реализовывали инфраструктурные проекты, Центральная Азия окончательно закрепит за собой статус главного и наиболее эффективного сухопутного моста между Европой и Азией.


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URL: https://www.vb.kg/459834
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