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Нацгвардия Казахстана заговорила с детьми на языке анимации

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- Светлана Лаптева
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Национальная гвардия Казахстана представила анимационный проект, направленный на военно-патриотическое воспитание детей и популяризацию культуры безопасности. Основу проекта составили короткие мультфильмы, рассчитанные на юную аудиторию.

Главными героями роликов стали маскоты, созданные по мотивам животных, изображенных на шевронах региональных командований Национальной гвардии. Через простые истории персонажи рассказывают детям о дружбе, честности, смелости, дисциплине, любви к Родине, а также знакомят с правилами безопасного поведения.

Как отметили разработчики, при создании мультфильмов учитывались возрастные особенности детей. Авторы стремились объединить развлекательный формат с образовательной и воспитательной составляющей, чтобы информация воспринималась легко и была полезна юным зрителям.

В Национальной гвардии считают, что новый проект поможет выстроить более современное взаимодействие с обществом и сделать работу по патриотическому воспитанию и формированию гражданской ответственности среди детей более доступной благодаря цифровым платформам.

Ранее правоохранительные органы Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана уже использовали созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики для информирования детей и родителей по вопросам безопасности, в том числе о правилах поведения в интернете и рисках онлайн-груминга.


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URL: https://www.vb.kg/459835
Теги:
Казахстан, мультфильм, Нацгвардия
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