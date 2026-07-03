Бишкек примет отбор на Кубок Азии по Джит Кун До

В столице Кыргызстана пройдет отборочный турнир на Кубок Азии по Джит Кун До. Соревнования организуют на площадке спорткомплекса "Арча-Бешик Газпром".

На татами выйдут сильнейшие бойцы из различных регионов страны. Для участников этот старт станет решающим этапом отбора в национальную сборную, которая представит Кыргызстан на континентальном первенстве.

Турнир пройдет в соревновательном формате с распределением по весовым и возрастным категориям. Спортсмены будут демонстрировать технику, тактику и физическую подготовку в поединках по правилам Джит Кун До.

По итогам соревнований тренерский штаб сформирует состав сборной, ориентируясь на результаты выступлений. Лучшие спортсмены получат шанс выйти на международный уровень и принять участие в Кубке Азии.

Организаторы подчеркивают, что турнир также направлен на развитие единоборств в стране и повышение качества подготовки спортсменов к международным стартам.