В Бишкеке эксперт призвал перенимать успешный опыт Беларуси

В преддверии Дня независимости Беларуси в Бишкеке состоялся круглый стол, организованный посольством Беларуси в Кыргызстане совместно с экспертным клубом "Ой Ордо". Одним из спикеров мероприятия стал директор Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ Алмаз Насыров.

В своем выступлении эксперт отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как надежный партнер, последовательно выполняющий взятые на себя обязательства даже в условиях международной турбулентности.

По словам Насырова, кыргызско-белорусские отношения сегодня находятся на этапе активного развития и давно вышли за рамки традиционного торгового сотрудничества.

"История взаимоотношений Кыргызстана и Беларуси переходит от простых экспортно-импортных операций к созданию совместной производственной инфраструктуры с высокой добавленной стоимостью. Это говорит о том, что Беларусь является партнером, который способствует укреплению потенциала дружественных стран", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что фундаментом двустороннего сотрудничества остаются исторические связи, промышленная кооперация, а также взаимодействие в гуманитарной сфере. По его мнению, дополнительные возможности для развития партнерства создают такие интеграционные объединения, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ШОС и БРИКС.

Отдельное внимание Алмаз Насыров уделил вопросам образования и науки. Он отметил, что потенциал сотрудничества между вузами Кыргызстана и Беларуси пока используется не в полной мере, и призвал активнее развивать совместные образовательные программы, научные исследования и проекты двойных дипломов.

Кроме того, эксперт предложил расширять гуманитарное сотрудничество, используя успешный опыт Беларуси в спорте, молодежной политике, государственном управлении, агропромышленном комплексе и IT-сфере. В качестве примера он привел индустриальный парк "Великий камень", который, по его словам, может служить моделью для развития промышленной кооперации.

По мнению Насырова, важным направлением взаимодействия также должно стать совместное изучение опыта государственного управления и интеграционных процессов. Он сообщил, что Белорусский институт стратегических исследований уже выступил с инициативой подготовки совместного сборника с участием кыргызских экспертов, посвященного лучшим практикам госуправления.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что потенциал кыргызско-белорусского сотрудничества остается значительным и охватывает экономику, образование, науку, гуманитарную сферу, а также развитие интеграционных проектов.