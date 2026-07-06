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Торгпред РФ в КР рассказал омскому бизнесу о перспективах сотрудничества

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- Светлана Лаптева
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В Омской области РФ проходит рабочий визит делегации торговых представителей России за рубежом. На площадке центра "Мой бизнес" состоялась встреча Торгового представителя России в Кыргызстане Айнура Саманова, а также торгпредов России в Пакистане, Иране и Болгарии с предпринимателями региона.

В ходе встречи обсуждались перспективные направления экспорта, особенности работы на зарубежных рынках, логистические маршруты, существующие барьеры и меры поддержки компаний, выходящих на внешние рынки.

Как отметил Торговый представитель России в Кыргызстане Айнур Саманов, российско-кыргызское экономическое сотрудничество продолжает укрепляться.

"Доля России во внешнеторговом обороте Кыргызстана уже составляет без малого четверть. Омская область является одним из важнейших торговых партнеров Кыргызстана: ежегодно проводятся бизнес-миссии, растут поставки пищевой продукции, есть успешный пример реализации совместного проекта с применением технологий и оборудования омского предприятия", - сказал Саманов.

Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко, в свою очередь, подчеркнула высокий экспортный потенциал региона.

"Омская область - крупный промышленный и агропромышленный центр с большим экспортным потенциалом. Сегодня регион взаимодействует почти со 100 странами, и география внешнеэкономической деятельности продолжает расширяться", - отметила она.

Участниками встречи стали около 50 представителей омского бизнеса. В программу визита делегации также включено посещение промышленных предприятий Омской области.


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URL: https://www.vb.kg/459839
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