В Бишкеке в пилотном режиме запускаются ночные автобусные маршруты

Сегодня в Бишкеке в пилотном режиме начинает работу сеть муниципальных ночных автобусных маршрутов. Новая услуга призвана обеспечить горожан и гостей столицы безопасным, комфортным и доступным общественным транспортом в вечернее и ночное время, значительно повысив общую транспортную доступность города.

На первом, тестовом этапе на линии выйдут шесть востребованных городских маршрутов: №3, №16, №19, №35, №45 и №55. Сообщается, что на каждом из этих направлений будут курсировать по три единицы подвижного состава. Ночные автобусы будут работать ежедневно в строго фиксированное время - с 23:00 до 05:00 согласно утвержденному расписанию.

Городские власти также утвердили специальный ночной тариф, который предусматривает дифференцированную систему оплаты в зависимости от способа расчета:

70 сомов - при безналичной оплате (банковской картой, транспортной картой "Тулпар" или через сканирование QR-кода); 90 сомов - при оплате наличными водителю.

В муниципалитете подчеркивают, что запуск проекта в пилотном режиме позволит специалистам проанализировать реальный пассажиропоток в ночные часы, скорректировать графики движения и в будущем оптимизировать работу столичного транспорта для максимального удобства жителей и гостей Бишкека.