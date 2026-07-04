Налоговая служба объяснила механизм списания налоговой задолженности

Государственная налоговая служба разъяснила механизм действия налогового платежного требования (НПТ), которое применяется для взыскания признанной, но не уплаченной в установленный срок налоговой задолженности.

В ведомстве пояснили, что НПТ направляется в банки, а также операторам электронных денег и платежных систем. Документ позволяет автоматически списывать средства в счет погашения налоговой задолженности, признанной самим налогоплательщиком, например, указанной в налоговой отчетности.

Если налогоплательщик не исполнил свои обязательства в установленный срок, НПТ направляется во все банки и всем операторам электронных денег и платежных систем, работающим на территории Кыргызской Республики. При этом списанию могут подлежать денежные средства на банковских счетах, средства в иностранной валюте с учетом конвертации, а также электронные деньги.

При наличии достаточной суммы на счете банк или оператор обязан исполнить требование не позднее одного рабочего дня после его получения. Если средств недостаточно, НПТ продолжает действовать до полного погашения задолженности, а поступающие на счет деньги будут автоматически направляться на ее оплату. В случае открытия нового счета действие требования распространяется и на него.

После полного или частичного исполнения НПТ банки и операторы электронных денег обязаны уведомить об этом налоговый орган в течение одного рабочего дня.

В ГНС отметили, что механизм не применяется к расчетным счетам организаций, обеспечивающих население электрической и тепловой энергией, а также топливными ресурсами, в периоды, определенные Кабинетом Министров.

По данным службы, внедрение налогового платежного требования позволит упростить исполнение налоговых обязательств, сократить административные и временные издержки, обеспечить дистанционное взаимодействие с налоговыми органами, снизить риск начисления штрафных санкций и сделать процесс взыскания налоговой задолженности более прозрачным и оперативным.