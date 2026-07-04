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Экологи проверили строительство железной дороги КНР -КР - РУз

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Руководство Джалал-Абадского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проверило соблюдение экологических требований при строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан на участке Сары-Кыр (12-е бюро). По итогам выездной проверки нарушений природоохранного законодательства не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время инспекции представителям подрядных организаций напомнили о необходимости строгого соблюдения требований экологического законодательства при выполнении строительных работ.

Особое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды, обращения с отходами, предотвращения загрязнения земельных и водных ресурсов, а также минимизации негативного воздействия на природу.

В региональном управлении подчеркнули, что строительные работы должны проводиться в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства Кыргызской Республики на всех этапах реализации проекта.

По итогам выездного осмотра установлено, что на проверенном участке экологические требования соблюдаются в полном объеме.


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URL: https://www.vb.kg/459850
Теги:
железная дорога, строительство, экология, Минприродресурсов
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