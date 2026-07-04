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Кыргызстан может наладить собственное производство спичек

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Торговое представительство Кыргызской Республики в Узбекистане изучает возможность создания совместного предприятия по производству спичечной продукции на территории Кыргызстана. Этот вопрос обсуждался на встрече с руководством узбекской компании "MILLENIUM LIGHT". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Во время визита представители Торгового представительства ознакомились с производственными мощностями предприятия, технологическим циклом, объемами выпускаемой продукции, а также ее соответствием международным стандартам качества и экспортным потенциалом.

Основной темой переговоров стала локализация производства. Стороны договорились детально проработать возможность создания совместного предприятия в Кыргызстане, а также определить механизмы и логистические маршруты для организации прямых поставок спичечной продукции в республику.

По словам торгового представителя Бакая Акбаралиева, реализация проекта позволит оптимизировать логистические издержки, обеспечить внутренний рынок качественной спичечной продукцией, способствовать развитию отечественного промышленного потенциала, привлечению прямых иностранных инвестиций и созданию новых рабочих мест.

В свою очередь руководство "MILLENIUM LIGHT" выразило заинтересованность в выходе на рынок Кыргызстана и подтвердило готовность рассмотреть проект создания совместного предприятия. В ближайшее время стороны планируют приступить к обмену производственно-экономической информацией для оценки перспектив и экономической эффективности будущего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/459851
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, производство
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