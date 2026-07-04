У кыргызского бокса новая сенсация - Акжол Сулайманбек уулу

Акжол Сулайманбек уулу одержал яркую победу над чемпионом Таиланда Кампи Пайомом, отправив соперника в тяжелый нокаут уже во втором раунде. Титульный поединок за пояс Профессиональной боксерской лиги Кыргызстана состоялся в Бишкеке в рамках вечера профессионального бокса, почетными гостями которого стали легенды мирового бокса Эвандер Холифилд и Александр Поветкин.

Кыргызстанский боксер, владеющий титулами WBA Asia и WBC Asian Boxing Council Continental, с первых секунд полностью контролировал ход поединка. Он грамотно работал на ногах, уверенно держал дистанцию и не позволял опытному сопернику навязать свой стиль ведения боя.

Развязка наступила уже во втором раунде. Акжол нанес точный прямой удар правой рукой в подбородок Кампи Пайома. Тайский боксер рухнул на настил ринга и долго не мог подняться. На ринг сразу вышли врачи, которым пришлось оказать спортсмену медицинскую помощь.

До боя Акжол Сулайманбек уулу имел рекорд из 16 побед, 5 поражений и 9 побед нокаутом. Кампи Пайом подошел к встрече с показателями 27 побед, 21 поражение и 2 ничьи, при этом 19 своих побед он одержал досрочно.

Этот вечер стал историческим для кыргызского профессионального бокса. Впервые в Кыргызстане проходит турнир такого уровня с участием легенд мирового бокса Эвандера Холифилда и Александра Поветкина, которые наблюдали за поединками в качестве почетных гостей.

Победа стала очередным подтверждением высокого класса Акжола Сулайманбек уулу. Кыргызстанский боксер уверенно защитил свой статус одного из сильнейших профессионалов страны, а его нокаут стал одним из самых ярких эпизодов вечера