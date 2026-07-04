Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 99.70 - 100.70

У кыргызского бокса новая сенсация - Акжол Сулайманбек уулу

162  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акжол Сулайманбек уулу одержал яркую победу над чемпионом Таиланда Кампи Пайомом, отправив соперника в тяжелый нокаут уже во втором раунде. Титульный поединок за пояс Профессиональной боксерской лиги Кыргызстана состоялся в Бишкеке в рамках вечера профессионального бокса, почетными гостями которого стали легенды мирового бокса Эвандер Холифилд и Александр Поветкин.

Кыргызстанский боксер, владеющий титулами WBA Asia и WBC Asian Boxing Council Continental, с первых секунд полностью контролировал ход поединка. Он грамотно работал на ногах, уверенно держал дистанцию и не позволял опытному сопернику навязать свой стиль ведения боя.

Развязка наступила уже во втором раунде. Акжол нанес точный прямой удар правой рукой в подбородок Кампи Пайома. Тайский боксер рухнул на настил ринга и долго не мог подняться. На ринг сразу вышли врачи, которым пришлось оказать спортсмену медицинскую помощь.

До боя Акжол Сулайманбек уулу имел рекорд из 16 побед, 5 поражений и 9 побед нокаутом. Кампи Пайом подошел к встрече с показателями 27 побед, 21 поражение и 2 ничьи, при этом 19 своих побед он одержал досрочно.

Этот вечер стал историческим для кыргызского профессионального бокса. Впервые в Кыргызстане проходит турнир такого уровня с участием легенд мирового бокса Эвандера Холифилда и Александра Поветкина, которые наблюдали за поединками в качестве почетных гостей.

Победа стала очередным подтверждением высокого класса Акжола Сулайманбек уулу. Кыргызстанский боксер уверенно защитил свой статус одного из сильнейших профессионалов страны, а его нокаут стал одним из самых ярких эпизодов вечера


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459857
Теги:
бокс, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  