Александр Поветкин: О Кыргызстане сегодня говорят далеко за его пределами

Олимпийский чемпион, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Поветкин высоко оценил развитие бокса в Кыргызстане. По его словам, о достижениях кыргызских спортсменов сегодня знают не только в регионе, но и за его пределами.

"О Кыргызстане сейчас всё чаще говорят в боксёрском мире, и не только здесь, но и за рубежом. Видно, что бокс развивается, проводится всё больше соревнований. Очень здорово, что есть сильная конкуренция с соседними странами. Когда спортсмены постоянно встречаются друг с другом, уровень растёт у всех. Это развивает весь бокс Центральной Азии", - сказал Поветкин.

Прославленный спортсмен отметил, что Кыргызстан хорошо знаком ему ещё по тренировочным сборам.

"Я приезжал на Иссык-Куль, на южный берег, где мы проводили тренировочные сборы. У вас прекрасная природа, горы, чистый воздух. Люди очень доброжелательные, гостеприимные. Всегда приятно сюда возвращаться", - поделился он.

Во время нынешнего визита Поветкин успел познакомиться и с достопримечательностями столицы.

"Немного прогулялся по Бишкеку, съездил в Ала-Арчу. Конечно, времени не так много, но каждый раз стараюсь посмотреть что-то новое. Кыргызстан очень красивый", - отметил спортсмен.

По мнению олимпийского чемпиона, международные турниры имеют большое значение для развития бокса в республике.

"Такие соревнования мотивируют молодых спортсменов. Когда есть возможность увидеть известных боксёров, пообщаться с ними, получить совет - это очень вдохновляет. Кроме того, подобные турниры привлекают внимание к боксу, помогают детям поверить, что большие победы возможны и для них. Чем выше интерес к спорту, тем больше ребят приходит в залы", - считает он.

Оценивая нынешний уровень кыргызского бокса, Поветкин отметил, что он продолжает расти.

"Уровень хороший. Видно, что спортсмены становятся всё более подготовленными, появляется опыт международных выступлений. Есть талантливые ребята, которые способны достойно представлять страну на самых серьёзных турнирах", - сказал он.

Среди кыргызских боксёров, за карьерой которых он следил, Александр Поветкин выделил Дмитрия Бивола.

"Конечно, это Дмитрий Бивол. Правда, давно его не видел. Очень хороший спортсмен, воспитанный, порядочный парень. Впрочем, как и многие кыргызстанцы, с которыми мне доводилось общаться", - отметил он.

Говоря об особенностях спортсменов Центральной Азии, Поветкин подчеркнул, что главным их качеством считает характер.

"Здесь ребята очень трудолюбивые, терпеливые, не боятся тяжёлой работы. Они готовы много тренироваться и никогда просто так не сдаются. Именно такие качества помогают добиваться больших результатов", - уверен олимпийский чемпион.

На вопрос о перспективах Кыргызстана на мировой профессиональной арене он ответил утвердительно.

"Конечно, Кыргызстан может стать заметной страной на профессиональной карте мирового бокса. Для этого есть все предпосылки: талантливые спортсмены, хорошие традиции, интерес людей к боксу. Главное - продолжать развивать спорт, проводить турниры и создавать условия для молодых ребят. Тогда обязательно появятся новые большие чемпионы", - подчеркнул Поветкин.

По его словам, молодым боксёрам прежде всего необходимы постоянные тренировки и терпение.

"Сегодня в Кыргызстане есть все возможности для подготовки. Если есть желание, характер и дисциплина, можно добиться очень многого", - считает спортсмен.

Он также рассказал, на что обратил бы внимание, если бы ему предложили провести тренировочный сбор для сборной Кыргызстана.

"Когда мы приезжали на Иссык-Куль, основной акцент всегда был на функциональной подготовке. Высокогорье даёт очень хороший эффект. Конечно, уделил бы внимание и технике, и тактике, но самое главное - научить спортсменов правильно работать, терпеть нагрузки и не жалеть себя. Именно на сборах закладывается фундамент будущих побед", - сказал он.

Говоря о предстоящем вечере бокса, Александр Поветкин признался, что ждёт зрелищных поединков.

"Хочется увидеть красивые бои, чтобы спортсмены показали всё, на что способны, а зрители получили удовольствие от настоящего бокса", - отметил он.

По словам олимпийского чемпиона, будущих чемпионов нередко можно разглядеть уже в самом начале их пути.

"Иногда достаточно посмотреть первые раунды. Если спортсмен оказывается в тяжёлой ситуации, падает, но поднимается и продолжает бороться - это уже говорит о его характере. Именно такие качества часто и делают чемпионов", - заключил Александр Поветкин.