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"Почта Банк" расширит доступ к банковским услугам в регионах

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В Кыргызстане продолжается подготовка к созданию "Почта Банка", который будет предоставлять банковские услуги через сеть ОАО "Кыргыз почтасы". Проект находится на этапе согласования и прохождения необходимых регуляторных процедур. Об этом сообщил генеральный директор компании Марат Черикчиев.

По его словам, "Почта Банк" создается как отдельный независимый банк в партнерстве с ОАО "Кыргыз почтасы". Благодаря широкой сети почтовых отделений по всей стране компания станет ключевым партнером проекта.

Ожидается, что запуск банка позволит сделать финансовые услуги более доступными для населения, прежде всего в регионах и отдаленных населенных пунктах.

Как отметил Марат Черикчиев, создание "Почта Банка" станет новым этапом развития ОАО "Кыргыз почтасы" и позволит расширить спектр современных финансовых сервисов.

При этом компания продолжит выполнять свои социальные функции, включая доставку пенсий и социальных выплат жителям отдаленных районов.

Основная цель проекта - повысить финансовую доступность и расширить банковские услуги по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/459859
Теги:
Кыргызпочтасы, Кыргызстан
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