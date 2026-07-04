В Ноокенском районе задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, ДТП произошло 1 июля на автодороге Бишкек - Ош, проходящей через село Кызыл-Туу. Водитель автомобиля "Матиз" совершил наезд на мужчину 1955 года рождения, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. От полученных травм велосипедист скончался на месте, а водитель покинул место происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУОБДД установили личность подозреваемого и задержали его.

Как выяснилось, задержанный ранее по решению суда был лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Несмотря на это, он вновь сел за руль, не восстановив водительское удостоверение в установленном законом порядке.

Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.