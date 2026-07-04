Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 99.72 - 100.67

В Ноокенском районе задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

266  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, ДТП произошло 1 июля на автодороге Бишкек - Ош, проходящей через село Кызыл-Туу. Водитель автомобиля "Матиз" совершил наезд на мужчину 1955 года рождения, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. От полученных травм велосипедист скончался на месте, а водитель покинул место происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУОБДД установили личность подозреваемого и задержали его.

Как выяснилось, задержанный ранее по решению суда был лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Несмотря на это, он вновь сел за руль, не восстановив водительское удостоверение в установленном законом порядке.

Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459863
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, задержание, погибшие, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  