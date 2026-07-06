Назирмад Ализода: ШОС- востребованная модель международного сотрудничества

Накануне Саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Назирмад Ализода дал эксклюзивное интервью VB.KG, в котором рассказал о повышении роли ШОС в мире, перспективах развития организации, о значении инициативы "Один пояс – один путь" для Центральной Азии и, в частности, для Таджикистана.

Господин посол, фраза "шанхайский дух" укрепилась в терминологии ШОС и её влияние продолжает расти. Что для вас означает "шанхайский дух"? И как он может помочь мировому сообществу?

- На мой взгляд, "шанхайский дух" - это не просто красивое и уже ставшее привычным словосочетание. Это - система ценностей, на которой уже четверть века строится деятельность Шанхайской организации сотрудничества. Речь идёт о взаимном доверии, уважении суверенитета государств, равноправном диалоге, взаимной выгоде и стремлении находить решения, учитывающие интересы всех сторон. Именно эти принципы позволили ШОС стать одной из наиболее авторитетных и динамично развивающихся международных организаций современности.

Сегодня, когда мир переживает непростой период, сопровождающийся ростом конфликтов, снижением уровня доверия и усилением геополитической напряжённости, значение "шанхайского духа" становится ещё более очевидным. Его главная ценность заключается в том, что он предлагает культуру сотрудничества вместо конфронтации, диалог вместо противостояния и поиск взаимоприемлемых решений вместо политики давления.

Для Таджикистана эти принципы имеют особое значение. Они во многом созвучны новой международной инициативе Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН, - провозглашению 2027–2036 годов Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. В её основе лежит простая, но чрезвычайно важная идея: прочный мир невозможно обеспечить исключительно силовыми методами. Он строится на доверии, уважении интересов друг друга, своевременном предупреждении конфликтов и постоянном политическом диалоге.

Мне представляется, что именно такой подход сегодня особенно востребован. Чем сложнее становится международная обстановка, тем выше значение объединяющих принципов, способных укреплять взаимное доверие между государствами. И в этом смысле "шанхайский дух" выходит далеко за рамки деятельности одной организации, приобретая универсальное значение для всей системы современных международных отношений.

Шанхайская организация сотрудничества вписана в международную систему, в мировую систему международных организаций. На ваш взгляд, насколько ШОС может служить моделью организации в формировании новых международных отношений?

- Я считаю, что за двадцать пять лет своего существования Шанхайская организация сотрудничества доказала одну очень важную вещь: государства с разными политическими системами, различным уровнем экономического развития и культурными традициями могут эффективно взаимодействовать, если в основе лежат взаимное уважение, доверие и равноправие.

На мой взгляд, именно в этом заключается главная особенность ШОС. Здесь нет деления на "старших" и "младших", нет стремления навязать кому-либо собственную модель развития. Все решения принимаются на основе консенсуса, с учетом интересов каждого государства. Думаю, именно такой подход сегодня особенно востребован в условиях формирования многополярного мира.

Вместе с тем по мере расширения направлений сотрудничества возрастает и необходимость дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы ШОС. Сегодня организация охватывает всё более широкий круг вопросов - от безопасности и экономики до цифрового развития, транспорта, экологии и гуманитарного взаимодействия. Поэтому важно, чтобы её правовая основа последовательно развивалась, создавая надёжные механизмы реализации достигнутых договорённостей и отвечая новым вызовам времени.

О возрастающей роли ШОС говорит и другой показательный факт. В организацию входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН - Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Кроме того, с 2027 года Кыргызская Республика приступит к работе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Это обстоятельство подчёркивает широкую представленность государств ШОС в международных механизмах поддержания мира и безопасности и открывает дополнительные возможности для конструктивного взаимодействия между повесткой ШОС и Организации Объединённых Наций.

Если говорить о практических результатах, то, на мой взгляд, Центральная Азия сегодня сама является хорошим примером того, как работают принципы, заложенные в основу ШОС. Благодаря последовательному политико-дипломатическому диалогу удалось окончательно урегулировать вопросы государственной границы между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, включая определение точки стыка государственных границ трёх стран. По сути, это стало завершением одного из самых сложных переговорных процессов в регионе.

Самое главное, что эти договорённости уже дают конкретные результаты: укрепляется доверие между государствами, расширяются торгово-экономические и гуманитарные связи, реализуются совместные проекты, а сама Центральная Азия становится регионом большей стабильности, предсказуемости и добрососедства. Именно такой опыт был высоко оценён международным сообществом и нашёл отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений как пример того, что даже самые сложные вопросы могут быть решены исключительно политико-дипломатическими средствами.

Поэтому я убеждён, что сегодня ШОС - это уже не просто региональная организация. Это востребованная модель международного сотрудничества, которая показывает, что устойчивая безопасность и развитие достигаются прежде всего через доверие, равноправный диалог, уважение взаимных интересов и коллективную ответственность государств.

Какие проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь" реализуются в Таджикистане?

- Для Таджикистана инициатива "Один пояс - один путь" имеет действительно стратегическое значение. Это во многом связано с нашим географическим положением. Наша страна находится на пересечении важных транспортных маршрутов, соединяющих Центральную, Южную и Восточную Азию, поэтому развитие современной транспортной и логистической инфраструктуры для нас является одним из приоритетов.

За последние годы в Таджикистане реализован целый ряд крупных проектов по строительству и модернизации автомобильных дорог, тоннелей, мостов, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры. Одновременно развиваются логистика, промышленная кооперация, цифровые технологии и создаются новые возможности для расширения торговли и привлечения инвестиций.

Хочу отметить ещё один важный момент. После урегулирования пограничных вопросов между Таджикистаном и Кыргызстаном появились дополнительные возможности для развития транспортных связей, торговли и реализации совместных проектов. Это ещё раз подтверждает, что современная инфраструктура и добрососедские отношения должны развиваться параллельно и взаимно дополнять друг друга.

Поэтому мы рассматриваем инициативу "Один пояс - один путь" гораздо шире, чем просто строительство дорог или транспортных коридоров. Для нас это, прежде всего, возможность укреплять взаимосвязанность государств, расширять экономическое сотрудничество, создавать новые точки роста и вместе формировать пространство стабильности, развития и взаимного доверия в нашем регионе.

Как реализуется гуманитарное сотрудничество ШОС в Таджикистане?

- На мой взгляд, именно гуманитарное сотрудничество делает взаимодействие между государствами по-настоящему прочным и долгосрочным. Можно подписать соглашения, реализовать крупные экономические проекты, но без доверия между людьми устойчивого партнерства не получится.

Поэтому Таджикистан уделяет этому направлению особое внимание и активно участвует в гуманитарных проектах ШОС. Речь идет не только о сотрудничестве в сфере культуры, образования, науки, молодежной политики и спорта. Это и совместные фестивали, выставки, научные конференции, молодежные форумы, творческие обмены - всё то, что помогает людям лучше узнавать друг друга и укреплять взаимное доверие.

Важное место занимает образовательное сотрудничество. Сегодня граждане Таджикистана получают образование в государствах-членах ШОС, продолжается обмен образовательными квотами, расширяются академические и научные контакты между университетами наших стран.

Убежден, что именно такие человеческие связи закладывают прочный фундамент для дальнейшего политического, экономического и культурного взаимодействия. Ведь добрососедство начинается не только на уровне государств, но и на уровне общения людей, молодежи, ученых, деятелей культуры и спорта.

Какой вклад внесла ШОС за 25 лет своего существования?

- Если говорить в целом, то, на мой взгляд, главный итог двадцатипятилетнего пути ШОС заключается в том, что организация полностью оправдала ожидания своих основателей. За эти годы она прошла путь от регионального механизма укрепления доверия до одной из наиболее влиятельных международных организаций современности.

Сегодня ШОС - это не только вопросы безопасности. Это и совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Это также развитие транспортных коридоров, энергетики, торговли, инвестиций, цифровой экономики, образования, науки и гуманитарных связей. Иными словами, сотрудничество становится всё более многоплановым и отвечает современным потребностям наших государств.

Организация доказала, что безопасность невозможно обеспечить в одиночку, а устойчивое развитие невозможно построить без доверия и добрососедства. Уверен, что в условиях стремительно меняющегося мира её роль будет только возрастать, а принципы взаимного уважения, равноправия и совместной ответственности останутся прочной основой для укрепления сотрудничества, обеспечения стабильности и устойчивого развития на всём пространстве ШОС.