Узбекистан откроет авиационный "зелёный коридор" для афганских бизнесменов

Власти Узбекистана принципиально согласовали создание авиационного "зелёного коридора" для афганских бизнесменов. Нововведение позволит предпринимателям использовать международные авиарейсы республики для отправки грузов в третьи страны по упрощённой процедуре оформления.

Об этом в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов, пишет Gazeta.uz.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался 1 июля на совещании у президента Шавката Мирзиёева, посвящённом развитию логистической системы Трансафганской железной дороги.

"Это право пользоваться нашими действующими международными авиалиниями. На это было дано согласие, сейчас будет создана комиссия", - заявил Косимов.

Хоким также сообщил, что на узбекско-афганской границе значительно расширили логистические возможности. Количество транспортных коридоров увеличили с четырёх до двенадцати, а пропускную способность - с 350–400 до 1000–1200 грузовых автомобилей в сутки. Объём железнодорожных перевозок вырос с 250 почти до 500 вагонов в день.

Кроме того, растёт объём перевозок через речной порт. Если за весь прошлый год через него прошло более 250 тыс. тонн грузов, то только за первые шесть месяцев нынешнего года - уже 220 тыс. тонн.

По словам Косимова, спрос на логистические услуги со стороны иностранных инвесторов и местного бизнеса продолжает увеличиваться. В связи с этим власти планируют создать приграничный логистический центр, под который выделят 50 гектаров земли. Проект также предусматривает налоговые и другие льготы.

Отдельно обсуждался вопрос реэкспорта сельскохозяйственной продукции из Афганистана. Как отметил глава региона, предложения по устранению проблем при продаже афганской органической продукции были поддержаны, для их реализации также создадут специальную комиссию.

Ранее сообщалось, что Термезский район Сурхандарьинской области станет "воротами Трансафганского коридора" и ключевым звеном транспортного маршрута Китай - Центральная Азия - Трансафганский коридор - Пакистан.

Напомним, Международный торговый центр "Термез" работает с 2024 года как часть стратегии по расширению торговли с Афганистаном. В феврале 2026 года стороны договорились увеличить взаимный товарооборот до 5 млрд долларов. По итогам 2025 года объём двусторонней торговли достиг 1,7 млрд долларов, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом.