В Кыргызстане предлагают делать предложение на пике Юхина

Туристическая компания "Горы Азии" запустила необычное предложение для влюблённых - организацию восхождения на пик Юхина, в ходе которого можно сделать предложение руки и сердца на одной из самых живописных вершин Памира.

Этот проект стал своеобразным ответом на недавний инцидент в Нью-Йорке. Пока весь интернет обсуждает романтическое предложение на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, которое закончилось задержанием пары из-за их проникновения в закрытую секцию небоскрёба, организаторы в Кыргызстане предлагают принципиально другой формат.

Пик Юхина находится на высоте 5130 метров над уровнем моря. По задумке авторов идеи, здесь влюблённым не придётся нарушать законы ради красивых кадров: городской шум и толпы туристов сменяются величественными пейзажами Памира, а сам момент становится итогом совместного преодоления полноценного горного маршрута.

В компании отмечают, что берут на себя всю логистику и техническую организацию восхождения, чтобы помочь парам превратить альпинистский маршрут в уникальную историю любви на вершине мира.