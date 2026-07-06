Как молодожёнам посадить дерево в Бишкеке (инструкция)

В Бишкеке продолжается реализация проекта "Посадка дерева молодожёнами", в рамках которого молодые семьи могут посадить именное дерево, внеся вклад в озеленение столицы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Для участия необходимо подать заявку на сайте , выбрать место посадки, заполнить анкету и оплатить посадочный материал с помощью QR-кода.

Стоимость саженцев с закрытой корневой системой составляет 15 500 сомов. Их высаживают ориентировочно с 10 апреля по 25 октября. Саженцы с открытой корневой системой стоят 7 800 сомов, а посадка проводится ориентировочно с 10 марта по 10 апреля и с 26 октября по 25 ноября.

Участники проекта также могут приобрести посадочный материал самостоятельно. В этом случае саженец должен соответствовать установленным требованиям и быть предварительно согласован со специалистами МП "Бишкекзеленстрой".

Для согласования собственного посадочного материала необходимо заполнить заявку на сайте указав свои данные и породу выбранного саженца, либо обратиться по телефону: 0880 005123.