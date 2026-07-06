В Бишкеке выясняют, кто устроил несанкционированную свалку

После публикации в Instagram видеоролика "Это не Бангладеш - это Бишкек" Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провела проверку, а коммунальные службы очистили загрязненную территорию.

В ведомстве сообщили, что сразу после появления видеозаписи было организовано взаимодействие с соответствующими государственными и муниципальными службами. В результате коммунальные службы Бишкека провели работы по очистке указанной территории. Согласно утвержденному плану, они уже завершены.

В настоящее время проводится проверка для установления причин возникновения данной ситуации, выявления виновных лиц и принятия в отношении них мер в соответствии с требованиями законодательства.

В службе также напомнили, что за незаконный выброс отходов и загрязнение окружающей среды предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может достигать 23 тысяч сомов.