В Баткенской области браконьера оштрафовали за незаконную добычу кабана

В Кадамжайском районе выявили факт незаконной добычи дикого кабана. Нарушителю назначили административный штраф в размере 12,5 тысячи сомов, а также предъявили иск о возмещении ущерба на сумму 50 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, нарушение было выявлено во время ночного рейда, проведенного сотрудниками Баткенского регионального управления. Установлено, что гражданин С.К. добыл одного дикого кабана, не имея разрешительных документов на осуществление охоты.

По данному факту в отношении нарушителя составлены соответствующие материалы.

В Минприроды напомнили, что дикие животные находятся под охраной государства, а незаконная охота наносит ущерб природе и биологическому разнообразию. За нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность.