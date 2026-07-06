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"Алга" сохраняет лидерство: итоги 14-го тура чемпионата КР по футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. По итогам игрового уикенда лидерство в турнирной таблице сохранила "Алга", набравшая 34 очка после 14 матчей.

На вторую строчку поднялся "Мурас Юнайтед", в активе которого 30 очков после 13 игр. Следом расположились "Азия" и "Узген", имеющие по 29 баллов, а пятерку сильнейших замыкает "Барс" с 26 очками.

Главным событием тура стала победа "Алги" над действующим чемпионом "Абдыш-Атой". Единственный гол встречи был забит на шестой компенсированной минуте второго тайма - отличился Эдже Пол, принеся своей команде важнейшие три очка.

"Барс" в одном из самых результативных матчей тура обыграл "Азию" со счетом 3:2. Победу каракольцам принесли точные удары Мирлана Мурзаева, Кайрата Жыргалбек уулу и Торраса.

"Дордой" на выезде оказался сильнее "Кыргызалтына" - 2:1, а "ОшМУ" уверенно разгромил "Илбирс" со счетом 5:1. Героем встречи стал Эзекиел Танимово, оформивший дубль.

"Мурас Юнайтед" упустил победу над "Азияголом", пропустив на второй компенсированной минуте - матч завершился со счетом 1:1. С таким же результатом закончились встречи "Талант" - "Нефтчи" и "Бишкек Сити" - "Токтогул".

"Озгон" благодаря единственному голу Алиева минимально обыграл "Алай" (1:0) и продолжил борьбу за лидирующие позиции.

Результаты 14-го тура:

  1. ОшМУ - Илбирс - 5:1
  2. Барс - Азия - 3:2
  3. Кыргызалтын - Дордой - 1:2
  4. Мурас Юнайтед - Азиягол - 1:1
  5. Абдыш-Ата - Алга - 0:1
  6. Талант - Нефтчи - 1:1
  7. Узген - Алай - 1:0
  8. Бишкек Сити - Токтогул - 1:1.

После 14-го тура борьба за чемпионский титул остается напряженной. "Алга" удерживает первое место, однако ближайшие преследователи - "Мурас Юнайтед", "Азия" и "Озгон" - сохраняют реальные шансы сократить отставание в следующих турах.


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URL: https://www.vb.kg/459879
Теги:
футбол, Кыргызстан
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