В Чолпон-Ате пройдут переговоры президентов Кыргызстана и Пакистана

Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари посетит Кыргызстан с официальным визитом 6–9 июля. Визит состоится по приглашению главы государства Садыра Жапарова.

В Чолпон-Ате главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Как сообщили в администрации президента, стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, ШОС, ОИС и ОЭС.

В администрации президента отметили, что официальный визит Асифа Али Зардари станет важным событием для дальнейшего развития партнерства и дружественных отношений между Кыргызстаном и Пакистаном.