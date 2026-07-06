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В Чолпон-Ате пройдут переговоры президентов Кыргызстана и Пакистана

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Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари посетит Кыргызстан с официальным визитом 6–9 июля. Визит состоится по приглашению главы государства Садыра Жапарова.

В Чолпон-Ате главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Как сообщили в администрации президента, стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, ШОС, ОИС и ОЭС.

В администрации президента отметили, что официальный визит Асифа Али Зардари станет важным событием для дальнейшего развития партнерства и дружественных отношений между Кыргызстаном и Пакистаном.


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URL: https://www.vb.kg/459881
Теги:
Пакистан, Чолпон-Ата, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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