Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 99.72 - 100.67

Хэмилтон получил предупреждение от ФИА, но остался третьим

222  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Льюис Хэмилтон получил официальное предупреждение от ФИА по итогам расследования инцидента с жёлтыми флагами на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Проверка касалась возможного недостаточного снижения скорости пилотом "Феррари" в момент, когда были показаны одиночные жёлтые флаги после остановки болида Нико Хюлькенберга в повороте "Копс".

По итогам рассмотрения стюарды ограничились предупреждением и не стали назначать спортивное наказание, благодаря чему Хэмилтон сохранил третье место в гонке.

В решении ФИА отмечается, что смягчающим обстоятельством стала его борьба с Максом Ферстаппеном за позицию на трассе в этот момент.

Таким образом, британский пилот сохранил подиум, а вынесенное предупреждение стало для него первым в текущем сезоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459883
Теги:
гонки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  