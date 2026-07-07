Хэмилтон получил предупреждение от ФИА, но остался третьим

Льюис Хэмилтон получил официальное предупреждение от ФИА по итогам расследования инцидента с жёлтыми флагами на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Проверка касалась возможного недостаточного снижения скорости пилотом "Феррари" в момент, когда были показаны одиночные жёлтые флаги после остановки болида Нико Хюлькенберга в повороте "Копс".

По итогам рассмотрения стюарды ограничились предупреждением и не стали назначать спортивное наказание, благодаря чему Хэмилтон сохранил третье место в гонке.

В решении ФИА отмечается, что смягчающим обстоятельством стала его борьба с Максом Ферстаппеном за позицию на трассе в этот момент.

Таким образом, британский пилот сохранил подиум, а вынесенное предупреждение стало для него первым в текущем сезоне.