Разгорелся крупный скандал после того, как ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на фоне сообщений о возможном внешнем давлении на организацию.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация резко раскритиковала это решение, заявив, что оно могло быть принято после предполагаемого звонка из Белого дома президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть красную карточку игрока.

Балогун был удален в матче против Боснии и Герцеговины после вмешательства VAR за опасный подкат. Однако позже дисциплинарное наказание с нападающего сняли, благодаря чему он сохранил право на участие в ближайших играх.

В ФИФА официально отвергли все обвинения во внешнем влиянии, подчеркнув, что вердикт выносился исключительно в рамках внутренних процедур организации и в соответствии с регламентом.

Тем не менее инцидент уже вызвал широкую дискуссию о независимости футбольных структур и возможном политическом вмешательстве в решения, связанные с проходящим чемпионатом мира 2026 года.