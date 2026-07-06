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Скандал на ЧМ-2026: ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна

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- Самуэль Деди Ирие
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Разгорелся крупный скандал после того, как ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на фоне сообщений о возможном внешнем давлении на организацию.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация резко раскритиковала это решение, заявив, что оно могло быть принято после предполагаемого звонка из Белого дома президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть красную карточку игрока.

Балогун был удален в матче против Боснии и Герцеговины после вмешательства VAR за опасный подкат. Однако позже дисциплинарное наказание с нападающего сняли, благодаря чему он сохранил право на участие в ближайших играх.

В ФИФА официально отвергли все обвинения во внешнем влиянии, подчеркнув, что вердикт выносился исключительно в рамках внутренних процедур организации и в соответствии с регламентом.

Тем не менее инцидент уже вызвал широкую дискуссию о независимости футбольных структур и возможном политическом вмешательстве в решения, связанные с проходящим чемпионатом мира 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/459884
Теги:
ФИФА, футбол
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