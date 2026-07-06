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Норвегия и Англия выходят в четвертьфинал чемпионата мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Норвегии сенсационно вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Бразилию со счётом 2:1 в матче 1/8 финала. В параллельной встрече Англия в напряжённой борьбе одолела Мексику - 3:2 и также пробилась в следующий раунд турнира.

В матче в Нью-Джерси норвежцы сотворили громкую сенсацию в противостоянии с пятикратными чемпионами мира. Бразилия имела шанс выйти вперёд ещё в первом тайме, однако Бруну Гимарайнш не реализовал пенальти - его удар отразил вратарь Орьян Нюланд. Позже бразильцы получили право на ещё один одиннадцатиметровый, который Неймар реализовал в компенсированное время, но этого гола оказалось недостаточно.

Героем встречи стал Эрлинг Холанд: нападающий "Манчестер Сити" забил два гола в последние 11 минут матча (на 81-й и 89-й), оформив свои шестой и седьмой мячи на турнире и обеспечив Норвегии первый выход в четвертьфинал чемпионата мира за последние 28 лет.

В другом матче дня Англия вырвала победу у Мексики со счётом 3:2 в драматичной встрече. Англичане дважды выходили вперёд, но соперник сохранял интригу до самой концовки. Решающий гол был забит в заключительной фазе матча, что позволило сборной Англии удержать преимущество и пройти дальше.

После этих результатов Норвегия и Англия продолжают борьбу за выход в полуфинал, присоединившись к числу восьми сильнейших сборных турнира.


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URL: https://www.vb.kg/459886
Теги:
футбол, чемпионат мира
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