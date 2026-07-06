В Республиканском протезном учреждении установили 27 камер видеонаблюдения

В Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана установили 27 камер видеонаблюдения. Как сообщили в ведомстве, это позволит повысить прозрачность работы учреждения и усилить меры по предупреждению коррупции.

Камеры размещены на ключевых производственных участках цехов, в складских помещениях, административной части и по периметру производственного здания. Система видеонаблюдения функционирует с 2025 года.

По данным министерства, видеонаблюдение направлено на обеспечение прозрачности процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, сохранность товарно-материальных ценностей, контроль за использованием расходных материалов и соблюдением трудовой дисциплины.

Кроме того, система помогает объективно рассматривать спорные ситуации, которые могут возникать в процессе изготовления протезно-ортопедических изделий, обеспечивая защиту прав пациентов и работников учреждения.

В министерстве отметили, что система видеонаблюдения установлена в соответствии с требованиями Цифрового кодекса Кыргызской Республики.