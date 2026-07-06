Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 99.72 - 100.67

В Республиканском протезном учреждении установили 27 камер видеонаблюдения

104  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана установили 27 камер видеонаблюдения. Как сообщили в ведомстве, это позволит повысить прозрачность работы учреждения и усилить меры по предупреждению коррупции.

Камеры размещены на ключевых производственных участках цехов, в складских помещениях, административной части и по периметру производственного здания. Система видеонаблюдения функционирует с 2025 года.

По данным министерства, видеонаблюдение направлено на обеспечение прозрачности процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, сохранность товарно-материальных ценностей, контроль за использованием расходных материалов и соблюдением трудовой дисциплины.

Кроме того, система помогает объективно рассматривать спорные ситуации, которые могут возникать в процессе изготовления протезно-ортопедических изделий, обеспечивая защиту прав пациентов и работников учреждения.

В министерстве отметили, что система видеонаблюдения установлена в соответствии с требованиями Цифрового кодекса Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459887
Теги:
Минтруда, видеонаблюдение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  