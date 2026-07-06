Пособие "Бала ырысы": Минтруда опубликовало ответы на частые вопросы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана подготовило разъяснения по вопросам назначения нового ежемесячного пособия "Бала ырысы". Прием заявлений на его оформление стартовал 1 июля 2026 года.

В ведомстве напомнили, что право на выплату имеют граждане Кыргызстана и лица со статусом кайрылмана, воспитывающие детей в возрасте до трех лет. Одним из обязательных условий является совместное проживание ребенка с получателем пособия.

Размер пособия составляет 1 200 сомов на каждого ребенка до трех лет. В отдельных населенных пунктах при назначении выплаты применяются районные коэффициенты.

Подать заявление можно через мобильное приложение "Тундук". При отсутствии такой возможности документы принимают территориальные управления министерства. При наличии полного пакета документов заявление рассматривается в день обращения, а пособие назначается автоматически.

В министерстве отметили, что "Бала ырысы" выплачивается независимо от уровня доходов семьи, участия в программе "Социальный контракт" и получения большинства других государственных пособий. Исключение составляет ежемесячное пособие "Бийик тоолу аймактардын жашоочуларына комок". При этом гражданин вправе отказаться от него и оформить "Бала ырысы".

Оформить пособие могут один из родителей, усыновитель, опекун или доверенное лицо. Выплата назначается на каждого ребенка в возрасте до трех лет отдельно. Свидетельство о заключении брака для оформления не требуется, поэтому пособие доступно в том числе одиноким и разведенным родителям.

По данным Минтруда, пособие перечисляется через Элдик Банк и Айыл Банк. В дальнейшем к системе планируется подключить еще 13 коммерческих банков.

Получить консультацию можно в территориальных управлениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции, по телефону доверия 111, а также на официальном сайте ведомства в разделе "Часто задаваемые вопросы".