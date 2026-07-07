ФАО: В июне мировые цены на продовольствие немного снизились

Мировые цены на продовольствие в июне 2026 года продемонстрировали незначительное снижение, несмотря на удорожание отдельных категорий товаров. Об этом сообщается в свежем обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно отчету, Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил 130,3 пункта, что на 0,3% ниже майского показателя. Тем не менее в годовом выражении индекс всё ещё остается на 2,2% выше уровня июня прошлого года.

Как пояснили в организации, общее снижение индекса произошло благодаря удешевлению зерновых, сахара и молочной продукции, что смогло компенсировать продолжающийся рост цен на мясо и растительные масла.

Что подешевело и что подорожало на мировых рынках:

Зерновые: Снижение стоимости в этом сегменте оказалось наиболее заметным. Международные цены на пшеницу упали на 4,4% на фоне хороших прогнозов урожая в странах Черноморского региона и активной уборочной кампании. Кукуруза подешевела сразу на 6,2% из-за ожидаемого высокого урожая в Южной Америке и падения спроса со стороны производителей этанола. В то же время рис, напротив, прибавил в цене 3,2% из-за высокого спроса в Азии, неблагоприятной погоды и роста логистических затрат.

Сахар: Здесь зафиксировано самое глубокое падение за месяц - минус 5,7%. На котировки повлияли удешевление этанола в Бразилии и ослабление курса бразильского реала. Дальнейшее падение цен сдержали лишь опасения по поводу влияния климатического явления Эль-Ниньо на урожай в Индии и Таиланде.

Молочная продукция: Индекс снизился на 1,5%. Падение цен на сыры продолжается одиннадцатый месяц подряд, также подешевели сливочное масло и сухое молоко.

Растительные масла: Индекс вырос на 3,8%. Скачок обусловлен подорожанием пальмового и рапсового масел после ужесточения экологических требований к использованию биотоплива.

Мясо: Цены выросли на 0,5%, достигнув очередного рекорда. Главным драйвером стало удорожание мяса птицы, предложение которого сократилось после корректировки объемов производства на птицефабриках.

Прогноз по урожаю: второй результат в истории

ФАО также обновила прогноз мирового сбора зерновых на 2026 год. Ожидается, что глобальное производство составит 2,983 миллиарда тонн. Это станет вторым по величине результатом за всю историю наблюдений, хотя показатель и окажется на 1,9% ниже абсолютного рекорда, установленного в 2025 году.

В частности, производство пшеницы может сократиться на 4,3% - до 806,5 миллиона тонн, преимущественно из-за засушливого влияния Эль-Ниньо на урожайность в Австралии. Ниже прошлогодних рекордов прогнозируются и сборы риса.

Аналитики ФАО предупреждают: несмотря на в целом оптимистичные прогнозы по урожаю, климатический фактор Эль-Ниньо и сохраняющаяся геополитическая нестабильность продолжают оказывать серьезное давление на продовольственные рынки.

Более 40 стран находятся в зоне риска

По данным ООН, на сегодняшний день 41 страна мира остро нуждается во внешней продовольственной помощи. Ключевыми триггерами кризиса остаются затяжные вооруженные конфликты, политическая нестабильность и экстремальные погодные аномалии.

Кроме того, в сезоне 2026/2027 годов эксперты прогнозируют рост потребности в импорте зерна у государств с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия - им потребуется закупить почти 48 миллионов тонн.