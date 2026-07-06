Как оформить пособие "Бала ырысы" через приложение "Тундук"

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана опубликовало пошаговую инструкцию по оформлению нового ежемесячного пособия "Бала ырысы" через мобильное приложение "Тундук".

Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт, а также банковский счет, открытый на имя заявителя в Элдик Банке или Айыл Банке. Если счета нет, его можно открыть онлайн через мобильное приложение одного из этих банков. После регистрации автоматически будет открыт счет "до востребования", на который в дальнейшем будет перечисляться пособие.

Чтобы оформить выплату, необходимо установить приложение "Тундук", пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, после чего авторизоваться в системе. Затем в разделе "Услуги" выбрать категорию "Социальные выплаты" и открыть сервис "Бала ырысы".

Во время подачи заявления система автоматически проверит сведения о заявителе и ребенке, включая данные о рождении и адрес регистрации. После успешной проверки останется отправить электронную заявку. Отслеживать статус ее рассмотрения можно в разделе "История заявок".

В министерстве напомнили, что пособие назначается на детей в возрасте до трех лет. У ребенка должно быть свидетельство о рождении с персональным идентификационным номером (ПИН), а заявитель и ребенок должны быть зарегистрированы по одному адресу. Если сведения о регистрации изменились, их необходимо заранее обновить через ЦОН, муниципалитет или айыл окмоту.

Граждане, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, могут подать заявление лично в территориальном управлении Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства.