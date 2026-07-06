Роза Джайлобаева о главных ошибках нормотворчества на местах

Местное самоуправление в Кыргызстане формально обладает широкими полномочиями. На практике же именно на этом уровне чаще всего возникают юридические ошибки, из-за которых решения могут не вступить в силу или быть признаны недействительными. Об этом в разговоре с редакцией VB.KG рассказала главный эксперт Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции КР Роза Джайлобаева. И, судя по её словам, проблема куда глубже, чем просто "нехватка опыта".

Когда "постановление" не является постановлением

Одной из самых частых ошибок в работе местных кенешей остаётся путаница в типах нормативных актов. По словам Розы Джайлобаевой, на местах нередко называют "постановлением" всё подряд - от организационных решений до документов, которые вообще не содержат норм права.

Но разница здесь принципиальная. Одни акты регулируют поведение неопределённого круга лиц и действуют многократно, другие - касаются конкретных ситуаций, организаций или даже одного решения, поэтому не имеют нормативного характера.

"Если документ не содержит нормы поведения и не рассчитан на многократное применение - это уже не нормативный акт", - объясняет эксперт.

Документ, который "живет" только на бумаге

Проблема кроется не только в классификации. Гораздо серьезнее качество самих решений. Минюст регулярно сталкивается с документами местных кенешей, которые оформлены буквально в одну строку: без обоснования, без структуры и без процедурных элементов. Любой нормативный акт - это не просто решение депутатов, это процесс.

Поэтому, как подчеркивает Джайлобаева, документ должен пройти несколько обязательных этапов: обсуждение, согласование, рассмотрение на сессии, публикацию и регистрацию в Министерстве юстиции. Если хотя бы один шаг выпадает - возникает риск, что акт будет оспорен в суде и признан недействительным.

"Процедура - это не формальность. Это то, что делает решение легитимным", - отмечает эксперт.

Когда решение принято, но не работает

На практике это приводит к парадоксальным ситуациям. Местные органы могут принять решение и даже запустить его исполнение - например, открыть учреждение или установить тарифы. Но если документ не прошёл регистрацию или были нарушены процедуры согласования, то финансовые и правовые последствия такого решения могут оказаться вне закона. Особенно часто это проявляется в сфере тарифов и местных сборов.

По словам Розы Джайлобаевой, проблема носит системный характер. Во многих местных органах не хватает юристов, там не различают виды документов, нет понимания нормотворческой техники, а решения принимаются "по привычке", а не по регламенту. В результате даже важные документы теряют юридическую силу ещё до того, как начинают действовать.

Попытка навести порядок: руководство и обучение

Чтобы исправить ситуацию, Министерство юстиции совместно с органами местного самоуправления разработало практическое руководство. Это своего рода "дорожная карта" - от идеи до регистрации документа. В нём подробно расписано, как оформлять инициативу, проводить обсуждение, проходить экспертизу и доводить акт до регистрации. Отдельный акцент сделан на различии между постановлениями и распоряжениями - той самой проблеме, которая чаще всего и приводит к ошибкам.

Почему качество решений на местах критично

Ошибки в местных актах - это не просто юридическая формальность. Они напрямую влияют на жизнь людей. Решения о благоустройстве, инфраструктуре, тарифах и местных программах могут либо работать эффективно, либо зависать в правовом вакууме. И чем ниже качество документов, тем выше риск конфликтов, судебных споров и недоверия к местной власти.

Что дальше? Сегодня в фокусе - обучение, цифровизация и попытки подключить технологии, включая искусственный интеллект, к первичной экспертизе документов. Но, как подчёркивает эксперт, технологии не заменят главного - понимания права на местах.

"Законы должны быть понятными и работать для людей, а не оставаться текстом, который никто не может применить на практике", - резюмирует Роза Джайлобаева.