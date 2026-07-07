Биологическое оружие вместо безопасности: почему ШОС должна взять под контроль лаборатории в Центральной Азии

Ключевой угрозой для стран постсоветского пространства является деятельность зарубежных биологических объектов, истинной целью которых выступает создание биологического оружия вразрез с национальными интересами граждан. В условиях глобальной нестабильности и блокирования международных механизмов проверки со стороны США, именно ШОС способна стать главным технологическим и геополитическим драйвером, обеспечивающим суверенный контроль, взаимный аудит лабораторий и биотехнологическую безопасность в регионе.

К обсуждению этих острых вопросов эксперты подошли сквозь призму многолетней аналитической работы на местном уровне. Об этом директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков заявил в ходе круглого стола "Биологические вызовы и угрозы: роль ШОС в обеспечении биобезопасности в условиях глобальной нестабильности".

Он подчеркнул, что для центра тема биобезопасности является ключевой на протяжении всех лет деятельности, начиная с первого круглого стола в июне 2022 года. Спикер напомнил о протестах общественности Кыргызстана в 2011 году против строительства канадской биолаборатории в Ботаническом саду Бишкека и обратил внимание на современные скрытые угрозы, связанные с деятельностью закрытых объектов США:

"Недавний доклад уже бывшего руководителя разведслужб США Тулси Габбард по деятельности более 120 американских биолабораторий по всему миру - это еще одно доказательство того, что там занимались исследованиями, направленными отнюдь не на обеспечение безопасности тех стран, где они открывались.

Их целью было создание биологического оружия, которая шла вразрез национальным интересам гражданам той же Украины, Грузии, Армении и других стран постсоветского пространства. Поэтому неслучайно на наших круглых столах мы акцентировали внимание на украинском факторе, поскольку еще в начале 90-х власти Украины передали Пентагону все советские наработки, связанные с биологическими угрозами. А именно Киев был одним из таких крупнейших военных биологических центров СССР. США в итоге открыли в этой стране более 40 своих объектов, но в результате эпидемиологическая ситуация там резко ухудшилась. За последние 16 лет население страны переболело самыми разнообразными заболеваниями - то птичий грипп, то корь".

По словам эксперта, администрация Байдена была активно заинтересована открыть в самом Кыргызстане три биолаборатории - в Бишкеке, Ошской и Нарынской областях. Информация о пунктах этого межправительственного соглашения намеренно закрывалась от общественности, чтобы избежать резонанса. Однако именно на площадке "Ой-Ордо" с участием профильных министерств и Жогорку Кенеша фактически был запущен процесс по принятию в Кыргызстане национального Закона "О биобезопасности", который был утвержден в прошлом году.

Продолжая мысль о необходимости вывода механизмов защиты макрорегиона на международный уровень, Игорь Шестаков добавил:

"Учитывая, что многие страны ШОС активно выступают за региональные гарантии обеспечения биобезопасности, в рамках этой организации должны быть созданы соответствующие структуры по межгосударственному взаимодействию и в направлении биобезопасности. Тем более что страны выступают за соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), акцентируя значимость борьбы с проявлениями химического и биологического терроризма".

Разделяя тревогу по поводу региональных рисков, к дискуссии подключилась руководитель секретариата Совета по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР Кулира Кубатова. Она заявила, что биологические вызовы давно перестали быть вопросом исключительно медицины и превратились в прямую угрозу национальной безопасности, а Центральная Азия оказалась на перекрестке этих геополитических рисков. Оценивая внутренние барьеры Кыргызстана при реализации нового закона, спикер отметила:

"Главные из них - это устаревшая инфраструктура многих государственных лабораторий, а также острый кадровый дефицит вирусологов и специалистов по защите медицинских данных. Без глубокой модернизации лабораторий и создания цифровой системы мониторинга рисков любой самый прогрессивный закон останется лишь на бумаге. И здесь Кыргызстану необходима поддержка партнеров по региону.

Второй, крайне чувствительный вызов - это вопросы транспарентности и координации деятельности биологических объектов, функционирующих при международной поддержке. В условиях глобальной нестабильности эта сфера требует повышенного внимания и выверенного баланса интересов. Для государств нашего региона принципиально важно обеспечивать полный суверенный контроль над исследованиями местных патогенов, гарантировать высочайшие стандарты биобезопасности для исключения любых техногенных рисков, а также строго регламентировать работу со сбором и анализом генетических данных. Отсутствие единых прозрачных стандартов в этой области неизбежно ведет к росту геополитической настороженности, чего мы не можем себе позволить в текущих реалиях".

По мнению Кулиры Кубатовой, ни одна страна Центральной Азии не способна справиться с нарастающим давлением в одиночку. В условиях фрагментации мирового порядка необходим синергетический эффект международных институтов - ШОС, ОДКБ и СНГ, где именно Шанхайская организация сотрудничества должна выступить ключевым локомотивом:

"СНГ - это готовая база для санитарной стандартизации и оперативного обмена эпидемиологическими данными. ОДКБ обладает военным компонентом войск РХБЗ для жесткого реагирования на угрозы биотерроризма. Но именно ШОС способна стать главным технологическим и геополитическим драйвером. ШОС объединяет колоссальный научный и производственный потенциал Китая и России и обладает всеми инструментами, чтобы превратить Центральную Азию из зоны биологических рисков в пространство биотехнологического суверенитета и безопасности. В рамках этой организации мы можем и должны инициировать создание Единой региональной системы мониторинга биоугроз.

Мы должны переходить от взаимных подозрений к созданию механизмов взаимного аудита лабораторий и совместной разработки вакцин и тест-систем. Biобезопасность в XXI веке - это не изоляция, а прозрачность и коллективная защита".

Взгляд на проблему со стороны практической реализации оборонных и экспортных механизмов представил директор "Центра по проблемам нераспространения и экспортного контроля" Таалайбек Бекташев. Он напомнил, что в 90-е годы в Кыргызстане целенаправленно уничтожались не только промышленные предприятия, но и научно-технические объекты, связанные с исследованиями особо опасных инфекций, из-за чего восстанавливать инфраструктуру приходится сегодня фактически с нуля, в том числе при содействии России. Говоря об обязательном соблюдении суверенитета и вскрывая глобальную проблему контроля над вооружениями, эксперт подчеркнул:

"На самом деле ни одна страна не может развивать свою биобезопасность без механизмов международного сотрудничества. Однако в рамках реализации международных проектов необходимо соблюдать ключевой принцип - принцип государственного контроля, который должен закладываться еще на этапе разработки любого проекта или программы. То есть государство, на территории которого будет осуществляться та или иная деятельность - исследования, разработка вакцин или антидотов, - должно иметь доступ на всех этапах реализации проекта и механизмы контроля в рамках национального законодательства.

Фактором риска является отказ отдельных стран подписывать протокол о механизмах верификации, разработанный в рамках КБТО. Многие страны мира, включая Кыргызстан, подписали эту конвенцию, обязались не создавать и не распространять биологическое оружие, но механизмов проверки соблюдения конвенции нет. Кстати, на конференциях по КБТО, которые проходят в Женеве, этот вопрос часто поднимается. В том числе Российская Федерация неоднократно говорила о необходимости разработать механизмы верификации, однако США с 2001 года блокируют данную инициативу, отказываясь подписывать протокол".

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".