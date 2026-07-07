Фонд развития предпринимательства станет микрофинансовой компанией

ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" будет преобразовано в микрофинансовую компанию (МФК). Соответствующее решение принял единственный акционер организации - Министерство финансов Кыргызской Республики - в ходе внеочередного общего собрания акционеров.

В рамках заседания правление и совет директоров Фонда представили Минфину отчет о текущей деятельности, финансово-экономических показателях и реализации госпрограмм поддержки бизнеса. По итогам встречи ведомство определило реорганизацию Фонда как ключевое направление его дальнейшего развития.

Что изменится после преобразования в МФК:

Новые лимиты кредитования: Максимальная сумма финансирования для одного заемщика вырастет почти вдвое - с 5 миллионов до 9 миллионов сомов. Это позволит Фонду оказывать поддержку более крупным инвестиционным проектам в сфере малого и среднего предпринимательства (МСБ).

Привлечение инвестиций и депозиты: Организация получит право принимать вклады от населения, проводить валютные операции, а также выпускать корпоративные ценные бумаги для размещения на фондовой бирже. Это откроет доступ к дополнительному капиталу, в том числе от иностранных инвесторов.

Исламское финансирование: Одним из приоритетов, установленных Минфином, станет открытие "исламского окна". Предприниматели и население смогут получать средства в соответствии с исламскими принципами финансирования.

Цифровизация: Планируется масштабная модернизация автоматизированной банковской системы. Внедрение современных цифровых решений позволит ускорить рассмотрение кредитных заявок, оптимизировать внутренние процессы и повысить качество обслуживания клиентов.

По итогам собрания Министерство финансов КР дало руководству Фонда ряд конкретных поручений, направленных на скорейшую реализацию процедуры преобразования и повышение эффективности государственной поддержки отечественного бизнеса.