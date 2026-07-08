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В Британии изучают возможность запрета мультсериала "Маша и медведь"

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- Светлана Лаптева
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Группа британских парламентариев обратилась к министру культуры Великобритании Лизе Нэнди с призывом рассмотреть возможность прекращения трансляции российского мультсериала "Маша и Медведь", заявив, что отдельные эпизоды могут содержать элементы российской "мягкой силы" и пропаганды.

Письмо подписали более 50 депутатов от Лейбористской, Консервативной, Либерально-демократической, Зеленой партий, а также представителей Шотландской национальной партии и Plaid Cymru. Инициатором обращения стал депутат от либеральных демократов Том Гордон.

Авторы обращения утверждают, что в некоторых сериях главная героиня появляется в головных уборах и форме, напоминающих советскую военную символику и атрибутику НКВД. По мнению депутатов, подобные элементы могут способствовать нормализации советской военной символики среди детской аудитории.

Особую обеспокоенность парламентариев вызвало то, что мультсериал доступен британским зрителям через стриминговые платформы Netflix и ITVX. Поводом для обращения стало недавнее решение Netflix приобрести права еще на два сезона мультсериала и продлить лицензию на существующие сезоны и спин-оффы более чем в 100 странах.

В свою очередь, студия Animaccord отвергла обвинения. В компании заявили, что мультсериал почти два десятилетия рассказывает истории о дружбе, доброте и воображении, не содержит политических посланий, а сама студия является частной компанией и никогда не получала государственного финансирования.

На данный момент власти Великобритании не приняли никаких решений. В Министерстве культуры страны отказались комментировать обращение, отметив, что выбор контента остается за вещателями при условии соблюдения правил медиарегулятора Ofcom.


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URL: https://www.vb.kg/459896
Теги:
Великобритания, мультфильм, Россия
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