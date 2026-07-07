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Бишкекчан попросили в дни проведения саммита ШОС выехать из города

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- Светлана Лаптева
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30–31 августа и 1 сентября в Бишкеке состоятся сразу два крупных международных события - саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемония открытия Всемирных игр кочевников.

Как сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов, в эти дни Кыргызстан посетят главы 21 государства, часть из которых прибудет с первыми леди. Также у ряда лидеров запланированы отдельные государственные визиты.

В связи с проведением мероприятий в столице ожидаются масштабные ограничения движения. Власти предупреждают, что в течение трех дней в Бишкеке будут часто перекрываться дороги, что может привести к значительным неудобствам для жителей.

Горожанам рекомендуют по возможности планировать выезд из столицы - в частности, на Иссык-Куль или в другие места отдыха.

Алагозов отметил, что школьники и студенты начнут учебный процесс с 15 сентября, поэтому необходимости оставаться в городе к 1 сентября нет.

"Вы уже сейчас можете планировать свой отдых до 15 сентября", - заявил он, обращаясь к жителям Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/459899
Теги:
президент, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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