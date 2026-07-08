В России впервые пересчитают манулов. В Кыргызстане численность неизвестна

В России впервые пересчитают манулов. В Кыргызстане численность редкого хищника до сих пор неизвестна

В России стартовало первое масштабное исследование, цель которого - определить численность манула, одного из самых скрытных и малоизученных представителей семейства кошачьих. Исследования будут проходить с июля по октябрь в ключевых местах обитания животного.

Ученые обследуют территории Республики Алтай, Тывы, Забайкалья, Бурятии и Красноярского края. Их задача - не только оценить численность манулов, но и создать единую систему мониторинга для сохранения вида.

Впервые специалисты одновременно протестируют современные методы учета с использованием фотоловушек, технологий компьютерного зрения и оценки заселенности территорий. Такой подход позволит получить наиболее точные данные о распространении животных и условиях, необходимых для их обитания.

Полученные результаты станут основой для разработки стратегии сохранения манула в России.

А что в Кыргызстане?

Манул также обитает в Кыргызстане и занесен в Красную книгу республики. Его можно встретить в высокогорных районах Тянь-Шаня, однако официальной современной оценки численности популяции в стране пока нет.

Специалисты отмечают, что манул ведет крайне скрытный образ жизни, обитает в труднодоступной горной местности и встречается с низкой плотностью, поэтому подсчитать его традиционными методами крайне сложно. В Кыргызстане проводятся отдельные наблюдения и исследования с использованием фотоловушек, однако они не позволяют определить общую численность вида.

Экологи считают, что проведение аналогичного комплексного мониторинга, как в России, позволило бы получить объективные данные о состоянии популяции манула в Кыргызстане и разработать более эффективные меры по его охране.

Манул считается одним из символов высокогорной природы Центральной Азии. Основными угрозами для него остаются сокращение кормовой базы, беспокойство со стороны человека, браконьерство и изменение природных экосистем. Без актуальных данных о численности оценить состояние популяции и эффективность природоохранных мер остается затруднительно.