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ГКНБ: Экс-директор Тюпского лесхоза незаконно передал земли родственникам

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ГКНБ сообщил о выявлении коррупционных нарушений в Тюпском лесном хозяйстве Лесной службы при МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, используя служебное положение, экс-руководитель незаконно выделил земельные участки государственного лесного фонда своим близким родственникам. В ГКНБ считают, что эти действия противоречили Порядку пользования государственным лесным фондом и Закону "О конфликте интересов".

Кроме того, отвечая за финансово-хозяйственную деятельность лесхоза, экс-директор реализовывал лесопродукцию по заниженной стоимости. В результате государству, по данным следствия, был причинен ущерб в особо крупном размере.

7 июля 2026 года Р.Б.М. был привлечен в качестве обвиняемого по части 3 статьи 337 УК КР. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схеме.


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URL: https://www.vb.kg/459933
Теги:
ГКНБ, коррупция, Тюпский район
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