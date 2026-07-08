ГКНБ: Экс-директор Тюпского лесхоза незаконно передал земли родственникам

ГКНБ сообщил о выявлении коррупционных нарушений в Тюпском лесном хозяйстве Лесной службы при МЧС Кыргызстана.
По данным ведомства, используя служебное положение, экс-руководитель незаконно выделил земельные участки государственного лесного фонда своим близким родственникам. В ГКНБ считают, что эти действия противоречили Порядку пользования государственным лесным фондом и Закону "О конфликте интересов".
Кроме того, отвечая за финансово-хозяйственную деятельность лесхоза, экс-директор реализовывал лесопродукцию по заниженной стоимости. В результате государству, по данным следствия, был причинен ущерб в особо крупном размере.
7 июля 2026 года Р.Б.М. был привлечен в качестве обвиняемого по части 3 статьи 337 УК КР. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схеме.