ГКНБ задержал начальника Панфиловского РЭС при получении взятки

ГКНБ выявил коррупционную схему, связанную с незаконными систематическими поборами за подключение к национальным электрическим сетям в обход приборов учета. В рамках расследования задержан начальник Панфиловского РЭС Чуйского предприятия электрических сетей ОАО НЭСК Т.у.У., 1993 года рождения.

По данным ведомства, 6 июля 2026 года он был задержан при получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Получение взятки").

После проведения необходимых следственных мероприятий подозреваемый в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные причастные к преступлению лица.