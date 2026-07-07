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В Кыргызстане запустили прямую цифровую связь с президентом через "Тундук"

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Граждане Кыргызстана теперь могут обратиться к главе государства Садыру Жапарову напрямую через свои смартфоны. В государственном мобильном приложении "Тундук" появился новый официальный сервис - "Обращение к президенту". Главная цель нововведения - избавить граждан от бюрократической волокиты и сделать коммуникацию с властью максимально доступной.

Теперь для подачи заявления больше не нужно писать бумаги от руки, отправлять заказные письма по почте или лично приезжать в администрацию президента. Все обращения принимаются полностью в электронном виде. При этом к тексту можно прикреплять цифровые документы, фотографии и любые другие материалы, подтверждающие суть проблемы. Каждое отправленное письмо проходит обязательную официальную регистрацию, а за ходом и статусом его рассмотрения заявитель может следить в режиме онлайн прямо в приложении.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователям необходимо обновить приложение "Тундук" на своем смартфоне до последней версии и выбрать на главном экране соответствующий раздел.


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URL: https://www.vb.kg/459903
Теги:
президент, Кыргызстан
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