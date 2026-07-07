Драка девушек в Бишкеке попала в соцсети и закончилась задержанием

Две девушки задержаны в Бишкеке после драки, видео которой распространилось в социальных сетях. В отношении них составлены протоколы о правонарушении по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Материалы направят в суд.

Как сообщили в УВД Ленинского района, конфликт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованных кадрах запечатлена словесная перепалка между девушками, которая переросла в драку.

По данному факту информация была зарегистрирована в Журнале учета информации. В ходе проверки сотрудники милиции установили личности участниц конфликта. Ими оказались гражданки К.Э. и М.А., обе 1997 года рождения. Их доставили в УВД Ленинского района.

После составления административных протоколов девушек водворили в камеру временного содержания УВД Ленинского района до рассмотрения материалов судом.

В милиции призвали граждан соблюдать общественный порядок, уважать права окружающих, не допускать конфликтов и нарушений тишины в общественных местах и жилых зонах, напомнив, что за подобные правонарушения законодательством Кыргызстана предусмотрена ответственность.