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На двух водохранилищах КР изъяли более 400 метров браконьерских сетей

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Сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели рейды на Кемпир-Абадском и Кировском водохранилищах, в ходе которых изъяли более 400 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей и выявили нарушителей правил рыболовства.

Как сообщили в ведомстве, на Кемпир-Абадском водохранилище в Узгенском районе сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Ошского регионального управления задержали граждан, занимавшихся незаконным выловом рыбы с использованием 200 метров синтетических рыболовных сетей.

Кроме того, в ходе рейда были выявлены граждане, нарушившие правила рыболовства. В отношении них наложены административные штрафы на общую сумму 8 500 сомов.

Аналогичные мероприятия прошли на Кировском водохранилище в Айтматовском районе Таласской области. Там инспекторы обнаружили и извлекли из воды еще более 200 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. По данному факту составлен соответствующий акт.

В Минприроды отметили, что использование синтетических рыболовных сетей наносит серьезный ущерб водному биоразнообразию, негативно влияет на воспроизводство и сохранение рыбных ресурсов. Ведомство заявило, что рейды по пресечению нарушений природоохранного законодательства будут проводиться на постоянной основе.


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URL: https://www.vb.kg/459905
Теги:
Минприродресурсов, рейд, браконьерство
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