Магистрант из КР принял участие в археологической экспедиции на Алтае

Международная археологическая экспедиция "Чемал-2026", организованная Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета, завершила полевые работы в Чемальском районе Республики Алтай. Главным результатом экспедиции стало обнаружение поминальной оградки, относящейся к эпохе Тюркских каганатов.

Как сообщил руководитель экспедиции, профессор Николай Серегин, памятник был найден в местности Бике. По его словам, о принадлежности объекта к эпохе раннесредневековых тюрков свидетельствуют его подквадратная форма, стены из каменных плит, установленный в центре каменный столбик и каменная стела, расположенная с восточной стороны.

Экспедиция проходила с 5 июня по 7 июля. В ней участвовали сотрудники НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", зарубежные исследователи, а также студенты Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Китая.

Среди участников был магистрант из Оша Азат Жоробеков. Он изучает археологию, этнографию и музеологию в АлтГУ. Тема его магистерской диссертации посвящена археологическим памятникам раннесредневековых тюрок Кыргызстана и их сравнению с материалами, обнаруженными на Алтае.

По словам Азата Жоробекова, участие в экспедиции позволило получить практический опыт исследования памятников кочевников разных исторических периодов. Он отметил, что обнаружение объектов эпохи Первого Тюркского каганата стало важным результатом полевых работ.

В университете сообщили, что исследования поминальных комплексов будут продолжены. Во второй половине июля археологи планируют вернуться к раскопкам памятника Катанда-I в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, где аналогичные объекты изучались в прошлом году.