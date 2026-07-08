Сможет ли ШОС остановить разработчиков опасных штаммов и вирусов

Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая почти половину населения планеты, обладает колоссальным научным, медицинским и технологическим потенциалом и способна стать ведущей международной площадкой по выработке коллективных механизмов противодействия биологическим угрозам. Такое мнение высказала соучредитель ОФ "Евразийское поколение", экс-депутат Жогорку Кенеша КР Евгения Строкова. Свою позицию она озвучила в ходе круглого стола "Биологические вызовы и угрозы: роль ШОС в обеспечении биобезопасности в условиях глобальной нестабильности".

По ее словам, современное понятие биобезопасности вышло далеко за рамки борьбы с обычными эпидемиями. Сегодня оно включает риски появления новых инфекций, возвращение старых патогенов и растущую устойчивость микроорганизмов к антибиотикам из-за их бесконтрольного применения в сельском хозяйстве.

В своем выступлении Евгения Строкова обратила внимание на то, что генная инженерия и синтетическая биология, подобно атомной энергии, имеют опасную двойственную природу.

"С одной стороны, они открывают огромные возможности: лечение генетических болезней, создание новых лекарств и вакцин, а также решение продовольственных проблем. С другой стороны, несут серьезные угрозы. Аварии на объектах, работающих с особо опасными патогенами, на фоне активной миграции населения и развития транспортных коммуникаций могут вести к трансграничному распространению инфекций. Кроме того, они могут быть использованы для создания оружия массового поражения, в том числе направленного против конкретных этносов.

Поэтому двойной характер современных биотехнологий вызывает особую обеспокоенность. Многие научные разработки имеют огромное значение для медицины и сельского хозяйства, однако при отсутствии эффективного международного контроля могут использоваться в военных или террористических целях. Биологическая безопасность уже рассматривается как составная часть общей системы региональной безопасности наряду с борьбой против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности", - пояснила она.

ШОС имеет уникальные политические и организационные преимущества для создания надежного заслона перед этими угрозами, считает экс-парламентарий. Она выделила пять перспективных направлений: создание единой системы мониторинга инфекций, формирование сети референс-лабораторий, совместную подготовку кадров, развитие научных исследований и противодействие биотерроризму.

"Для Кыргызстана участие в подобных инициативах имеет особое значение. Республика располагается на пересечении важных транспортных маршрутов Центральной Азии, что требует высокой готовности к предотвращению трансграничного распространения инфекций. Участие в совместных программах ШОС позволит укрепить национальную систему санитарно-эпидемиологического надзора, повысить квалификацию специалистов, расширить научное сотрудничество и получить доступ к современным технологиям диагностики и профилактики заболеваний.

Многое из этого есть в ЕАЭС и ОДКБ, но если данные наработки найдут свое продолжение и в ШОС, это не будет лишним. Тем более что развитие регионального взаимодействия способствует укреплению доверия между государствами и снижает вероятность политизации вопросов биологической безопасности", - добавила она.

Схожий вектор интеграции поддержал системный аналитик, кандидат медицинских наук Бактыбек Саипбаев. По его мнению, ШОС как авторитетная структура должна сфокусироваться на глобальной координации и конструктивном взаимодействии, не углубляясь в рутинные операционные процедуры.

"Во-первых, ШОС может повысить обмен информацией об актуальных для региона инфекционных и паразитарных болезнях для проведения в дальнейшем каких-то совместных мероприятий. Нам нужно создать и повысить эффективность системы мониторинга. Кроме того, Организация могла бы помочь в проведении совместных научных исследований, прежде всего для разработки диагностических тест-систем и вакцин.

Вопрос о создании региональной сети референс-лабораторий в рамках шанхайского объединения тоже не теряет актуальности. Нам нужна референс-лаборатория 3-го или даже 4-го уровня безопасности для работы с нашими инфекциями. И чем их больше в ЕАЭС, в ОДКБ, в ШОС, тем лучше. Никто не отменял краевые патологии, очаги инфекции, пресловутых сусликов, сурков и комаров. Это все надо изучать в рамках оценки эпидемиологической ситуации и предотвращения распространения инфекций", - подчеркнул он.

При этом аналитик жестко разграничил сугубо научные проекты и иностранное военное присутствие в биологической сфере.

"Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поэтому нельзя допустить, чтобы этими вопросами занимался Пентагон. Если группа военных микробиологов, которые финансируются теми же Штатами, начинают работать с этими местными культурами - это уже совсем другой вопрос. Они могут усилить патогенность тех или иных штаммов или найти особый вид комаров, который может стать переносчиком особо опасных болезней. Лаборатории нужны, но главное, чтобы в их деятельность не вмешивались пентагоновские военные, чтобы не было угрозы биологических атак, которые вполне возможны как на частном, так и на государственном уровне.

Что касается генетически заряженных биологических агентов, которые действуют избирательно против определенных этносов, я не думаю, что эта практика широко распространена. На мой взгляд, нет смысла тратить огромные деньги на то, чтобы извести кыргызов или русских, когда экономически более выгодно вывести вирус, который спровоцирует падеж скота. Это повлечет угрозу продовольственной безопасности и приведет к голоду. А это и есть один из методов ведения современных войн, имеющий реальные примеры - как недавний массовый падеж скота под Новосибирском. В заключение надо сказать спасибо Дональду Трампу и Тулси Габбард, которые подтвердили информацию о более чем 120 биолабораториях по всему миру. Ранее в экспертных кругах это обсуждалось годами, но многими воспринималось как конспирология", - констатировал он.

Продолжая тему масштабного иностранного присутствия, председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в ЦА Эрнест Карыбеков заявил, что реальное число подконтрольных Пентагону объектов в мире превышает четыре сотни, и предложил вернуть жесткий государственный суверенитет над научными исследованиями.

"Мое принципиальное мнение - бенефициаром любых биолабораторий должно выступать государство, на территории которого они расположены. Оно должно быть заказчиком и полностью контролировать их деятельность. При открытии таких объектов должна быть поставлена конкретная цель. Поэтому недопустимо, чтобы исследования и разработки курировали зарубежные страны, тем более их военные ведомства. Это вопросы комплексной национальной безопасности - здоровья людей, животных и растений, продовольственной, экономической и других видов безопасности.

Сегодня мир переживает базовый кризис, который приходит с четырьмя всадниками апокалипсиса. Первый - это чума, второй - война, потом - голод и смерть. Чуму в виде пандемии коронавируса мы пережили, войны сейчас идут. Дальше будет стоять вопрос продовольственной безопасности, нас может ждать голод", - отметил он.

Эксперт сформулировал два ключевых вызова непосредственно для Кыргызстана, требующих незамедлительной реакции.

"Во-первых, это внешняя миграция и приток иностранных граждан в нашу страну. Должен быть жесткий орган, который бы контролировал и отвечал за то, чтобы иностранцы, приезжающие на долгий срок, обязательно проходили медицинское обследование. Второе - общественный контроль в сфере биобезопасности. Поскольку национальными элитами зачастую пытаются управлять транснациональные элиты, доверие к ним со стороны населения невысокое. Поэтому гражданскому сектору, экспертам и специалистам надо эти вопросы открыто поднимать и брать под свой контроль. Общественность должна быть гораздо активнее", - заключил он.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".