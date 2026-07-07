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Черикчиева: Мы хотим воспитать поколение, которое будет развивать КР

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За последние годы в Бишкеке заметно вырос интерес к частным школам, которые не только дают качественные знания, но и уделяют внимание духовно-нравственному воспитанию. Одним из таких учебных заведений является образовательный комплекс "Алтын-Данек", который уже 10 лет работает на рынке образовательных услуг. Сегодня здесь обучаются дети разных возрастов, внедряются современные STEM-программы, изучаются несколько иностранных языков, а сеть филиалов продолжает расширяться.

Генеральный директор комплекса Сайрагуль Черикчиева в интервью vb.kg рассказала о развитии школы, кадровом вопросе, современных подходах к обучению, воспитании детей и о том, почему считает важным сохранять национальные ценности в образовании.

- Сегодня многие частные школы сталкиваются с кадровым дефицитом. Насколько сложно удерживать сильных педагогов?

- Кадровый вопрос очень важен. Учителям тоже нужно создавать условия, давать возможность расти, развиваться, заниматься научной деятельностью. Здесь они получают такую возможность. У нас хорошие условия для работы, техника, интернет, все необходимое для учебного процесса.

Элементарно учителю не нужно думать, где распечатать материалы, где пользоваться техникой или как подготовить дополнительные материалы к урокам. Здесь все это доступно бесплатно. И это тоже влияет на атмосферу и желание преподавателя работать.

Учителя сами признаются, что именно здесь смогли раскрыться профессионально.

- Получается, многие педагоги остаются у вас надолго?

- У нас уже сложилась настоящая семья. Педагогический состав сейчас очень хороший и сплоченный.

И я считаю, что это тоже очень важно. Потому что ребенок чувствует атмосферу внутри коллектива. Если в коллективе нет уважения, спокойствия и взаимопонимания, это отражается и на детях.

Когда учителя работают в дружной и стабильной команде, они могут полностью сосредоточиться на детях, их развитии и обучении. Родители тоже это чувствуют и доверяют школе. Поэтому мы стараемся создавать для педагогов комфортные условия, поддерживать их профессионально и человечески. Во многом именно такая атмосфера помогает сохранять сильный коллектив на долгие годы.

- Многие частные школы сегодня делают акцент на международном образовании и английском языке. Почему вы выбрали другой подход?

- Потому что изначально моей целью было создать именно национально-кыргызскую школу на основе государственного стандарта, кыргызского менталитета и духовно-нравственных ценностей.

Для меня важно, чтобы дети не только получали знания, но и понимали свои корни, уважали язык, культуру, семью и традиции.

Сейчас многие ориентируются только на европейские стандарты и международные школы. Кыргызстан - это наша земля. У нас прекрасная страна, замечательная природа, свои традиции и ценности.

Мне хотелось воспитывать поколение, которое будет сохранять кыргызские ценности и при этом сможет уверенно чувствовать себя в современном мире.

Это будущие ученые, интеллигенция, специалисты, руководители. Именно они завтра будут развивать Кыргызстан.

-Но при этом иностранным языкам у вас тоже уделяют большое внимание?

-Конечно. Я только за развитие иностранных языков. В первую очередь английского языка, потому что сегодня это язык международного общения.

Также у нас изучают арабский язык, поскольку школа придерживается мусульманских ценностей, и многие родители хотят, чтобы дети понимали основы религии и культуру.

Русский язык тоже остается важным. Многие выросли в русскоязычной среде, поэтому он должен сохраняться как второй язык общения.

То есть у нас большое внимание уделяется кыргызскому, русскому, английскому и арабскому языкам.

Мы хотим, чтобы дети могли свободно чувствовать себя в современном мире, но при этом не теряли свою идентичность и понимание своих ценностей.

- Насколько активно школа внедряет современные технологии?

- Сейчас уже другое поколение детей - альфа-поколение. Они буквально родились с техникой в руках. Иногда они даже лучше взрослых разбираются в технологиях.

Поэтому мы внедряем STEM-программы, современные методики обучения и элементы искусственного интеллекта. Без этого уже невозможно представить образование будущего.

Дети изучают языки и цифровые направления. Мы должны готовить их к современным реалиям и тем требованиям, которые будут актуальны завтра.

Сегодня мир меняется очень быстро, и если школа не будет развиваться вместе с ним, детям в будущем будет сложно адаптироваться.

- Сколько филиалов сегодня работает у комплекса?

- Сегодня у нас три филиала. Один из них включает детский сад, подготовку к школе и начальные классы. Еще один филиал был открыт в прошлом году. В целом сеть продолжает развиваться и расширяться.

Учащиеся изучают языки, IT-направления и другие современные дисциплины, которые уже стали неотъемлемой частью образовательной системы.

Кроме того, у нас работают группы продленного дня, кружки и дополнительные занятия, чтобы дети могли с пользой проводить время, раскрывать свои способности и развиваться не только академически, но и творчески.

- Какие кружки и дополнительные занятия посещают дети?

- У нас есть языковые и IT кружки, футбол, баскетбол, гимнастика для девочек.

Также практикуется билингвальное обучение. Некоторые уроки могут проходить сразу на двух языках например, на кыргызском и английском или на английском и арабском.

Есть специальные дебаты и занятия, где дети используют сразу несколько языков. Это помогает им быстрее адаптироваться и свободнее говорить.

- Сотрудничаете ли вы с международными организациями или фондами?

- Нет, у нас нет спонсоров или международных доноров. Мы дружим с Международным Кувейтским университетом. Уже пять лет их студенты проходят у нас практику. Также нас регулярно приглашают на их научные семинары и конференции.

Обычно школы за такую практику платят, но мы договорились бесплатно. Они получают опыт, а нам помогают в образовательном процессе.

В остальном школа развивается самостоятельно. Конечно, это непросто, но зато мы можем сами выстраивать систему образования и придерживаться тех ценностей, которые считаем правильными.

- Насколько сложно сегодня содержать частную школу?

- Сейчас непростое время. Все дорожает, растет инфляция. Конечно, как и многие школы, мы тоже вынуждены поднимать цены.

Но при этом стараемся оставаться доступной школой и поддерживать семьи. В прошлом году многим предоставлялись скидки. Есть многодетные семьи, матери-одиночки, семьи, которым действительно нужна помощь.

Иногда работаешь практически на голом энтузиазме, потому что понимаешь - это вклад в будущее детей и общества.

Многие родители это ценят. У нас есть семьи, которые приводят сразу нескольких детей. Некоторые сотрудничают со школой уже много лет.

- Какие у вас планы на будущее?

- У меня есть мечта открыть образовательный центр для девочек, где они смогут одновременно получать и духовно-нравственное воспитание, и современные профессии.

Я хочу, чтобы девушки были интеллектуально развитыми, грамотными, могли реализовать себя и при необходимости зарабатывать самостоятельно.

Это могут быть медицина, бухгалтерия, дизайн, косметология, IT-направления. Очень важно, чтобы девушка была образованной, уверенной в себе и могла приносить пользу обществу.

Мне хочется, чтобы девочки не боялись развиваться, учиться и реализовывать свои способности.

- Что бы вы хотели сказать родителям?

- Родители должны понимать, что ребенка нельзя полностью доверить только школе. Воспитание начинается дома. Важно участвовать в жизни детей, особенно пока они маленькие. Потому что именно в детстве формируются ценности, характер и отношение к жизни.

Сегодня интернет, гаджеты и социальные сети очень сильно влияют на детей. Поэтому особенно важно уделять внимание воспитанию, развитию и образованию.

Самое главное - воспитать достойное поколение, которое будет приносить пользу обществу, уважать свои корни и развивать Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/459912
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